Ельцин как предмет для дискуссии

Отчет главы Свердловской области Евгения Куйвашева перед депутатами регионального парламента закончился первыми дебатами на сентябрьских выборах — правда, в заочном формате. Лидер свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев предложил губернатору лишить Ельцин-центр бюджетных льгот или вовсе закрыть его из-за «антироссийской деятельности». В ответ господин Куйвашев заявил, что работу центра регламентирует федеральный закон, а проводимые там мероприятия оправдал финансовой необходимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник Евгений Куйвашев выступил перед заксобранием с ежегодным отчетом, на котором присутствовали два его будущих соперника на сентябрьских выборах — Александр Ивачев (КПРФ) и Александр Каптюг (ЛДПР). Рассказав об успехах и планах, губернатор приготовился отвечать на вопросы депутатов, однако спикер Людмила Бабушкина его прервала — оказалось, вопросы не предусмотрены регламентом. Удивившись, что подобное происходит «впервые за десять лет», господин Куйвашев удалился.

Александра Ивачева такое развитие событий явно не устроило, поэтому он решил задать вопрос губернатору во «ВКонтакте». По подсчетам коммуниста, освобожденный от арендной платы и имущественного налога Фонд Бориса Ельцина, управляющий одноименным центром, ежегодно получает «в дар» из регионального бюджета 60–70 млн руб. При этом центр якобы «активно занимается антисоветской и натуральной антироссийской деятельностью, послы недружественных государств проводят там встречи, иноагенты читают лекции». «А мы, получается, все это спонсируем. Как вы относитесь к предложению КПРФ разорвать договор безвозмездной аренды, а еще лучше — закрыть сам Ельцин-центр?» — поинтересовался депутат у господина Куйвашева.

Ответ губернатора не заставил ждать. «Что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как и вы, коллега, можно сказать. Его дорогой идете»,— сыронизировал Евгений Куйвашев. По его словам, Ельцин-центр, «конечно, должен существовать», ведь его создание и деятельность регламентирует федеральный закон, а в попечительский совет входят сотрудники администрации президента, полпред, сам губернатор и другие «уважаемые люди». Отвечая на претензии к мероприятиям, которые там проводятся, господин Куйвашев сослался на финансовую необходимость: «Чем меньше он (центр.— “Ъ”) будет их проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?»

Отметим, что Евгений Куйвашев уже не в первый раз защищает Ельцин-центр от «патриотических» нападок. Например, в конце мая он заступился за директора екатеринбургского лицея №12 Любовь Кулеву, которая едва не лишилась работы после неоднозначного перформанса на танцевальном конкурсе — десятиклассники выступили с голым торсом и БДСМ-атрибутикой. На инцидент обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев, окрестивший танец «вульгарным выступлением с ЛГБТ-душком». При этом корни случившегося господин Соловьев разглядел именно в деятельности Ельцин-центра. Однако губернатор тогда заявил, что это была всего лишь шутка, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Напомним, что в конце апреля Владимир Соловьев и Евгений Куйвашев вступили в перепалку из-за того, что журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

Александр Ивачев с удовольствием втянулся в заочную дискуссию с Евгением Куйвашевым. «Закон никоим образом не обязывает финансировать текущую деятельность Ельцин-центра,— заявил он в ответном видеообращении.— Никакие финансовые резоны не могут их (мероприятия Ельцин-центра.— “Ъ”) оправдать. Давайте тогда и наркотики им разрешим продавать. Все ради прибыли — это же так по-ельцински». Коммунист добавил, что, в отличие от первого президента, он «никогда не предавал страну и не бросал партийный билет».

По мнению политолога Александра Белоусова, позиция Евгения Куйвашева закономерна, ведь Владимир Путин неоднократно высказывал «уважительную позицию по отношению к личности Бориса Ельцина». Александр Ивачев, в свою очередь, лишается поддержки большой части электората — политически активной молодежи Екатеринбурга, считает политолог. Политтехнолог Евгений Минченко говорит, что губернатор играет на чувстве регионального патриотизма. «Наезд на Ельцина — это наезд не на либеральную идею, а на самого знаменитого земляка, на гордость региона»,— резюмирует эксперт.

Андрей Прах; Артем Рябов, Екатеринбург