Медведев назвал позором обсуждение танков для Украины на экономическом форуме в Давосе

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков Украине. «Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 17 января, президент Польши Анджей Дуда, выступая на давосском форуме, призвал европейских лидеров передать Киеву танки Leopard, чтобы сформировать для Украины небольшую танковую бригаду.

«Есть целый ряд европейских стран, у которых есть эти танки, и я рассчитываю на то, что союзники отдадут по несколько — несколько десятков танков, благодаря чему я верю в то, что как минимум танковую бригаду для Украины удастся сформировать»,— сказал господин Дуда (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя выступление польского президента, Дмитрий Медведев написал: «Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса». Ранее Bloomberg сообщал о том, что российских бизнесменов не будет на форуме в Давосе на фоне боевых действий на Украине, а китайские не приедут туда в связи с всплеском заболеваемости COVID-19 и падением фондового рынка.

По мнению Дмитрия Медведева, вместо танковой бригады главам европейских стран стоит «составить бумагу коллективную про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей».

Всемирный экономический форум пройдет с 16 по 20 января в швейцарском Давосе. Китайская делегация посетит форум, но в сокращенном составе. Россия на мероприятии представлена не будет, поскольку организаторы приостановили работу со всеми российскими организациями еще в марте прошлого года.

О том, насколько важен форум в Давосе для предпринимателей из РФ,— в материале «Ъ FM» «Российский бизнес оставили дом».

Милена Костерева