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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: РСПП предлагает разрешить крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных» акционеров

До полутора десятков российских системообразующих компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить временную возможность не учитывать при принятии решений голоса совладельцев из недружественных стран. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с обсуждением идеи, такую возможность им могут предоставить указом президента. Действовать послабления будут до конца 2023 года.

Согласно проекту, разработкой которого занимается Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), временные правила планируется распространить на системообразующие организации, которые соответствуют трем критериям:

  • в отношении их российского совладельца введены санкции;
  • доля совладельцев из недружественных стран — не больше 50%;
  • объем выручки организации превышает 100 млрд руб.

Сейчас «недружественные» совладельцы некоторых компаний устранились от принятия решений. Из-за этого предприятия не могут утвердить бюджет и бизнес-планы, принять кадровые решения и изменить состав органов управления. По подсчетам РСПП, системообразующих компаний, попадающих под эти критерии, 14. В союзе также отметили, что зарубежные совладельцы поддерживают такую идею.

Эрдни Кагалтынов

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