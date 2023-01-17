Петербуржцы начнут получать квитанции по ЖКУ нового образца летом 2023 года

«Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга», созданный для перехода абонентов жилищных компаний на единую квитанцию ЖКХ, начнет рассылать документ нового образца в июне 2023 года. Об этом рассказал председатель Жилищного комитета города Олег Зотов.

Напомним, работу по объединению квитанций стартовала в Петербурге в начале января 2023 года. В настоящий момент идет подготовка и юридическое объединение всех предприятий, предоставляющих бытовые услуги горожанам. Предполагается, что большинство управляющих организаций перейдет на единую квитанцию за два межотопительных периода — 2023 и 2024 годов.

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