В Петербурге начал работу центр по выпуску единой квитанции ЖКУ

С 9 января в Санкт-Петербурге начал работу «Единый информационно-расчетный центр СанктПетербурга», созданный для перехода абонентов АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» на квитанцию по оплате ЖКУ единого образца. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Основной задачей нового расчетного центра станет объединение всех жилищно-коммунальных услуг в одну квитанцию, оплата которой может быть совершена удобным для потребителя способом, создание комфортной среды для потребителей в части обслуживания и обеспечение прозрачности взаиморасчетов между жителями СанктПетербурга и ресурсоснабжающими организациями»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что изменится для петербуржцев в порядке оплаты ЖКУ с начала 2023 года. Объединение «розовой» и «белой» квитанций будет происходить поэтапно по районам города, окончательный график перехода чиновники сформируют в течение I квартала. Сайты kvartplata.info и pes.spb.ru уже начали автоматически переадресовывать посетителей на новый ресурс «ЕИРЦ СПб» по адресу eirc.spb.ru. Также начал работу единый номер по вопросам об оплате 679-22-22. На него же будут переадресовываться звонки на прежние номера ВЦКП и ПЭС,

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Все в счет».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте