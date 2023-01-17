«Ближе к середине 2023 года будет сокращение инвестиций»

Рынок жилья в 2022 году был очень живой — работа на нем была успешной для всех девелоперов. По итогам IV квартала у нас в строительстве было 3,7 млн кв. м жилья. При этом у нас нарастает количество непроданных квартир в экспозиции. Это понятно — грандиозный всплеск спроса, который был, удовлетворен в существенной степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кроме роста числа непроданных квартир, на рынке наблюдалось следующее: на 7-10% уменьшилось количество квартир в экспозиции и в распределении лотов по квартирам стоимостью до 5 млн руб. и площадью до 50 кв. м. Это тенденция, которая нам кажется позитивной, и это реальность рынка. Сделок с ипотекой было совершено порядка 60-70%. Никакой драматической ситуации не наблюдаем, здесь все более-менее стабильно.

Думаем, что будет рост объемов предложения на первичном и вторичном рынке. Ближе к середине 2023 года будет медленное сокращение инвестиций. Потому что в таких темпах и таких объемах продолжать строить… Сейчас пока не очень понятно девелоперам, что будет с платежеспособным спросом населения.

В коммерческой недвижимости хорошие перспективы у рынка промышленной недвижимости. Все вы понимаете, что раз у нас идет курс на импортозамещение, причем не декларативный, а вызываемый необходимостью жизни, значит нам придется, даже если когда-то мы и не очень хотели, но сейчас придется строить промышленную недвижимость. Такие проекты довольно длительные, но специалисты рынка видят по ситуации, что тенденция роста этого рынка имеется. Рынок логистики чувствовал себя хорошо и перспективы у него хорошие.

По офисной недвижимости все было нормально, спокойно без перемен, без больших вакансий. Потому что в последнее время офисов строили у нас мало и это было позитивным фактором для существующих объектов на рынке.

В торговле ситуация непростая. Она связана с уходом целого ряда зарубежных ритейлеров и арендаторов. Но в хороших объектах большой драматики нет.

Происходящее подстегнет процесс реконцепции и реконструкции торговой недвижимости. Вопрос этот давно назрел и заниматься этими процессами надо активно.

Гостиничный сегмент находится на перепутье. Очень многие гостиничные сети были ориентированы на международную клиентуру, на международный бизнес. Но сейчас повышается мобильность внутри страны и туристическая, и будет деловая. Посмотрим, что произойдет на этом рынке. По крайней мере сеть Azimut и еще целый ряд сетей чувствуют себя хорошо и надеются на рост своего рынка.

Что надо сказать про импортозамещение. Понятно, что рынок сейчас освободился и многие девелоперы, которые имели устойчивые связи с импортными поставщиками оборудования и материалов, сейчас обратили внимание на то, что происходит внутри страны. Ситуация разная, но для многих оказалось неожиданностью, что в стране довольно много всего производится, причем на хорошем уровне.

И в заключение. Ситуация сейчас характеризуется очень высокой неопределенностью. В таких случая лучше обращать внимание на фундаментальные факторы. В последнее время было очень много хайпа и волнений по поводу происходящих событий, начиная с коронавируса. Мы пытались объяснять коллегам, что надо смотреть на фундаментальные факторы. Кто сегодня вспоминает про коронавирус? Год назад все говорили, что мир никогда не будет прежним, но сегодня про коронавирус не вспоминает никто.

Фундаментальные факторы на рынке недвижимости простые. Это 12-15-летние периоды. Мы сейчас находимся в начале следующей фазы циклического подъема на рынке недвижимости в стране.

Ясно, что взаимодействие с турбулентной внешней обстановкой смазывает и есть впечатление некого резкого вхождения в эту фазу. Во-вторых, квалификация российских девелоперов и потребителей существенно выросла. Это важный фундаментальный фактор. И возможности адаптирования к ситуации очень высокие. Дополняется это тем, что в стране сейчас строительной отраслью руководит вице-премьер Марат Хуснуллин и его команда — очень профессиональные, толковые люди.

Мы смотрим (в будущее) с оптимизмом, но ясно что проблем очень много, надо их решать.

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