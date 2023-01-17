Доставка с возвратом

Пользователи «Авито» смогут возвращать частным продавцам непонравившиеся товары, однако юристы называют это нововведение спорным. Если раньше отказаться от покупки можно было только в пункте выдачи при получении, то теперь у клиентов сервиса будет две недели на раздумье. Сама схема возврата ничем не отличается от покупки у юрлица, официального магазина. Между тем юристы отмечают, что если будут возникать спорные ситуации, то действующие нормы закона не помогут их решить, а рискуют все участники сделки. Тему продолжит Владислав Викторов.

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Новые правила возврата товаров, купленных у частных продавцов, пока работают в тестовом режиме. Подключить опцию по желанию могут до 1 млн пользователей сервиса, тогда сами объявления будут отдельно помечаться. Принцип возврата простой: если клиенту не подходит товар, то его в течение двух недель можно вернуть. Главное, чтобы он был в том же виде, в каком его отправил продавец, без новых следов использования. А если изделие окажется бракованным, то деньги за него вернут в любом случае. И до июля 2023 года эта опция будет бесплатной для всех сторон сделки, сообщила руководитель пиар-отдела «Авито Товаров» Дарья Кишинская:

«После получения товара у покупателя на странице заказа появится кнопка "Хочу оформить возврат". После заполнения онлайн-формы он сможет отправить товар назад "Почтой России". Для проведения возврата продавец выбирает удобное отделение, куда придет посылка, а после получения у него есть два дня на то, чтобы заявить о скрытой проблеме, которая не могла быть замечена при первом осмотре. Чтобы пользователи смогли в полной мере познакомиться с новой опцией, мы сделали промопериод, который начнется с июля 2023 года. Обратная отправка товара будет бесплатной».

Как отмечают юристы, новые правила — это шаг навстречу покупателю. На сайтах объявлений часто можно найти товары, которые якобы продают обычные люди, но по факту это частные предприниматели. Так что у пользователей будет что-то вроде дополнительной гарантии. Однако большинство изделий, выставленных на площадке, подержанные, и в случае возврата определить новые следы использования почти невозможно. В итоге спорные ситуации будут решаться только через суд, отметил ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов:

«Эти вопросы не урегулированы законодательно. Иногда сложно отличить, был ли товар в употреблении, либо же он новый. Это будет очень важным аспектом для того, чтобы предъявлять какие-либо требования. Для этого нужны серьезные основания. Если в этом качестве будет выступать некачественный товар, то это все пойдет на рассмотрение суда. Вряд ли сама площадка выступит здесь арбитром.

Каждый потребитель и продавец будут справляться со своими проблемами самостоятельно».

Причем злоупотребления не исключены со стороны каждого участника сделки. Тем более что продавцы смогут самостоятельно отклонять заявки на возврат. Правда, только в том случае, если товар изначально не был бракованным, но на нем появились новые следы использования. Тогда проблемой будут заниматься специалисты «Авито». Однако вряд ли они станут в ручном режим рассматривать каждый спорный момент, пояснил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Да и в целом, по его словам, к идее есть много вопросов:

«Скорее всего будет предложена некая процедура урегулирования спора, причем, может быть, и в онлайн-формате. Мы сомневаемся, что "Авито" захочет создать разветвленную службу, которая бы занималась исключительно такими спорами, поскольку это достаточно трудозатратно. Но какие-то автоматизированные сервисы для рассмотрения этих споров, вполне возможно, будут предложены. Кроме того, существенный вопрос — случаи с недостатками товара.

Кто будет проверять его качество и делать заключение — покупатель испортил ли вещь, или она уже была в таком состоянии на момент отправки продавцом?».

В этом случае ничто не мешает и покупателю, например, приобрести какой-нибудь дорогостоящий предмет гардероба, надеть его пару раз, а затем оформить возврат. Но, по оценкам Международной конфедерации обществ потребителей, в России так поступает не больше 5% граждан. А в «Авито» обещают за время действия промопериода внимательно изучить все случаи обращения клиентов в поддержку. Тогда уже можно будет точнее говорить о добросовестности пользователей площадки.

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Светлана Белова