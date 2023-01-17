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Коммерсантъ FM
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Доставка с возвратом

Каким образом будет работать новая услуга на «Авито»

Пользователи «Авито» смогут возвращать частным продавцам непонравившиеся товары, однако юристы называют это нововведение спорным. Если раньше отказаться от покупки можно было только в пункте выдачи при получении, то теперь у клиентов сервиса будет две недели на раздумье. Сама схема возврата ничем не отличается от покупки у юрлица, официального магазина. Между тем юристы отмечают, что если будут возникать спорные ситуации, то действующие нормы закона не помогут их решить, а рискуют все участники сделки. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новые правила возврата товаров, купленных у частных продавцов, пока работают в тестовом режиме. Подключить опцию по желанию могут до 1 млн пользователей сервиса, тогда сами объявления будут отдельно помечаться. Принцип возврата простой: если клиенту не подходит товар, то его в течение двух недель можно вернуть. Главное, чтобы он был в том же виде, в каком его отправил продавец, без новых следов использования. А если изделие окажется бракованным, то деньги за него вернут в любом случае. И до июля 2023 года эта опция будет бесплатной для всех сторон сделки, сообщила руководитель пиар-отдела «Авито Товаров» Дарья Кишинская:

«После получения товара у покупателя на странице заказа появится кнопка "Хочу оформить возврат". После заполнения онлайн-формы он сможет отправить товар назад "Почтой России". Для проведения возврата продавец выбирает удобное отделение, куда придет посылка, а после получения у него есть два дня на то, чтобы заявить о скрытой проблеме, которая не могла быть замечена при первом осмотре. Чтобы пользователи смогли в полной мере познакомиться с новой опцией, мы сделали промопериод, который начнется с июля 2023 года. Обратная отправка товара будет бесплатной».

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Как отмечают юристы, новые правила — это шаг навстречу покупателю. На сайтах объявлений часто можно найти товары, которые якобы продают обычные люди, но по факту это частные предприниматели. Так что у пользователей будет что-то вроде дополнительной гарантии. Однако большинство изделий, выставленных на площадке, подержанные, и в случае возврата определить новые следы использования почти невозможно. В итоге спорные ситуации будут решаться только через суд, отметил ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов:

«Эти вопросы не урегулированы законодательно. Иногда сложно отличить, был ли товар в употреблении, либо же он новый. Это будет очень важным аспектом для того, чтобы предъявлять какие-либо требования. Для этого нужны серьезные основания. Если в этом качестве будет выступать некачественный товар, то это все пойдет на рассмотрение суда. Вряд ли сама площадка выступит здесь арбитром.

Каждый потребитель и продавец будут справляться со своими проблемами самостоятельно».

Причем злоупотребления не исключены со стороны каждого участника сделки. Тем более что продавцы смогут самостоятельно отклонять заявки на возврат. Правда, только в том случае, если товар изначально не был бракованным, но на нем появились новые следы использования. Тогда проблемой будут заниматься специалисты «Авито». Однако вряд ли они станут в ручном режим рассматривать каждый спорный момент, пояснил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Да и в целом, по его словам, к идее есть много вопросов:

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«Скорее всего будет предложена некая процедура урегулирования спора, причем, может быть, и в онлайн-формате. Мы сомневаемся, что "Авито" захочет создать разветвленную службу, которая бы занималась исключительно такими спорами, поскольку это достаточно трудозатратно. Но какие-то автоматизированные сервисы для рассмотрения этих споров, вполне возможно, будут предложены. Кроме того, существенный вопрос — случаи с недостатками товара.

Кто будет проверять его качество и делать заключение — покупатель испортил ли вещь, или она уже была в таком состоянии на момент отправки продавцом?».

В этом случае ничто не мешает и покупателю, например, приобрести какой-нибудь дорогостоящий предмет гардероба, надеть его пару раз, а затем оформить возврат. Но, по оценкам Международной конфедерации обществ потребителей, в России так поступает не больше 5% граждан. А в «Авито» обещают за время действия промопериода внимательно изучить все случаи обращения клиентов в поддержку. Тогда уже можно будет точнее говорить о добросовестности пользователей площадки.

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Светлана Белова

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