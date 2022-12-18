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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о новом порядке утверждения главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приводит в соответствии с Конституцией процедуру назначения и снятия с должности председателя Счетной палаты.

В соответствии с конституционными поправками 2020 года кандидатуры на пост главы Счетной палаты представляет президенту совет палаты Совета федерации по предложениям его комитетов (ранее этот вопрос находился в компетенции Госдумы). Если главу государства не устраивает ни один кандидат (их должно быть не менее трех), он вправе предложить своего. Постановление о назначении на должность принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.

При этом полномочия по назначению зампредседателя переходят от Совфеда к Госдуме. Кандидатов должен предлагать президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.

Документ также расширяет полномочия ведомства и вводит новый вид аудита, проводимого Счетной палатой,— аудит соответствия. Ведомство будет оценивать соответствие предмета аудита нормативным правовым актам.

Закон предоставляет Счетной палате право участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.

В настоящий момент должность председателя Счетной палаты свободна. Ее бывший глава Алексей Кудрин ушел с поста в конце ноября и перешел на работу в «Яндекс».

Подробнее о новом законе — в материале «Ъ» «Счетной палате назначили процедуру».

Дарья Эрозбек

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