Советы на все случаи жизни

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что будет причастен к разработке планов по разделению «Яндекса». Он впервые подтвердил свой переход в «Яндекс», который упоминался не только в СМИ, но и в Совете федерации во время утверждения его отставки из Счетной палаты. Бывший чиновник ранее не проявлял интереса к управлению интернет-компаниями, а его новая должность «советник по корпоративному развитию», скорее всего, призвана обезопасить топ-менеджеров «Яндекса» от санкций, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Кудрин, чью отставку с должности председателя Счетной палаты 30 ноября поддержал Совет федерации, сообщил о переходе в «Яндекс». Он написал в своем канале в Telegram, что «принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию» и будет вместе с менеджментом «разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга». В «Яндексе» «Ъ» подтвердили слова господина Кудрина.

25 ноября Yandex N.V. (нидерландская головная структура «Яндекса») объявила о намерениях выделить большинство операций «Яндекса» в отдельную группу компаний, а за собой оставить только часть международных сегментов, например, образовательные и облачные проекты. Перед эти СМИ сообщали о разделе «Яндекса» на международную и российскую структуры, а также о том, что господин Кудрин будет причастен к работе последней. Во время его освобождения с должности в Счетной палате спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выражала надежду, что Совфед «будет чаще в топе "Яндекса"»; сам Алексей Кудрин до последнего не подтверждал эту информацию.

В «Яндексе» отказались сообщать «Ъ», на каких условиях Алексей Кудрин приходит в компанию. 2 декабря The Bell уточнил, что крупнейшим акционером российского «Яндекса» с правом голоса будет фонд, в который войдет господин Кудрин и трое неназванных топ-менеджеров. Официально Yandex N.V. сообщала, что планы по реструктуризации будет разрабатывать специальный комитет совета директоров (его состав не раскрывается).

То, что Алексей Кудрин заступает на должность советника, а не на более высокую, снижает риск санкций для будущих руководителей «Яндекса», считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

При этом, по его словам, фондовому рынку неясно, кто реально управляет компанией: «Ее основатель (Аркадий Волож, попавший под санкции ЕС в июне.— “Ъ”) фактически отстранился от дел, а формальные руководители — люди, не очень известные рынку». Господин Делицын допускает, что Алексей Кудрин со временем войдет в совет директоров новой структуры «Яндекса», но назначение его на пост гендиректора считает маловероятным. «На рынке принято, чтобы во главе технологических компаний стояли молодые руководители»,— сказал он, добавив, что господин Кудрин «большого интереса к руководству интернет-проектами ранее не проявлял».

Акции «Яндекса» на Мосбирже, чья цена падала вплоть до 1885 руб. на первый рабочий день после сообщения Yandex N.V., выросла до 2000 руб. (+1,46%) после слов господина Кудрина, свидетельствуют данные торгов на 11:22. Торги акциями «Яндекса» на NASDAQ заморожены с февраля.

Юрий Литвиненко