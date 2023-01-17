В Екатеринбурге на Крещение будет работать 14 купелей

В период празднования Крещения Господня в Екатеринбурге планируют организовать 14 купелей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в столице Урала купели будут работать:

В Академическом районе на территории храма на ул. В. де Генина, д. 61

На ул. Базальтовая, д. 8а;

На водоеме Калиновские разрезы на ул. Фрезеровщиков, 200;

На озере Шарташ на ул. Отдыха, 1а (три купели), ул. Отдыха, 25, ул. Отдыха, 107, ул. Проезжая, 110 (две купели);

На Малоистокском пруду на ул. Трактовая, 15;

На Акватории водоема «Талые воды» на 10-й километре Новокольцовского тракта;

В Пос. Исток в парке Святого семейства и храма Николая Чудотворца, пер. Молочный, 39/1

На пожарном водоеме в поселке Чусовском в квартале улиц Солнечная — Курортная.

В Первоуральске организуют купель в Акватории Нижне-Шайтанского водохранилища, в Нижней Салде — на Нижнесалдинском водохранилище, в Ревде — на Ревдинском городском пруду, в Новоуральске — на Верх-Нейвинское водохранилище, в Североуральске — на Колонгинском водохранилище, в Нижнем Тагиле — на Нижнетагильском пруду, в городе Сысерти — на Сысертском водохранилище (в районе лодочной станции), в Тавде — на реке Тавда, а в Туринске — на реке Тура.

Всего, по словам замруководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексея Морозова, в регионе поданы заявки на организацию 95 купелей в 54 муниципальных образованиях к празднику Крещения Господня. Полный перечень купелей опубликован на сайте ведомства. Перед купанием гражданам проведут инструктаж. Возле купелей будут организованы места обогрева и переодевания.

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