В Свердловской области планируют организовать свыше 90 купелей на Крещение

В Свердловской области поданы заявки на организацию 95 купелей в 54 муниципальных образованиях к празднику Крещения Господня. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя регионального ГУ МЧС России Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в этом году интерес к празднику вырос. «В прошлом году было организовано 88 купелей в 44 муниципальных образованиях, теперь уже поданы заявки на 95 купелей в 54 образованиях. К тому же, это число может быть увеличено. Информацией по каждой купели и заявке владеет МВД и МЧС, поэтому вопросы обеспечения безопасности, участия в мероприятии сотрудников МВД, МЧС, профессиональных спасателей, медицинских работников и общественных организаций предусмотрены»,— пояснил господин Морозов.

Он уточнил, что перед купанием гражданам проведут инструктаж. Возле купелей будут организованы места обогрева и переодевания.

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