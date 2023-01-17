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Коммерсантъ FM
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Тысячи ключей менеджера паролей Norton слили в интернет

Компания Gen Digital разослала около 6,5 тыс. уведомлений пользователям о возможной утечке их ключей из менеджера паролей Norton LifeLock. В компании утверждают, что это произошло не из-за проблем с безопасностью в самом менеджере паролей, а через сторонние платформы. Пользователям рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

Как заявляют в компании, пароли начали попадать к злоумышленникам с 1 декабря, но в Gen Digital смогли заметить это только 12 декабря, когда было обнаружено значительное количество неудачных попыток входа от пользователей. При доступе к аккаунту пользователя злоумышленники могли увидеть имя и фамилию, телефонный номер, e-mail. В компании не могут исключить, что преступники не получили доступа к паролям клиентов. Всего атакам было подвержено свыше 925 тыс. активных и неактивных аккаунтов пользователей.

Евгений Федуненко

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