Доли высшего уровня

В зависшем с августа вопросе механизма выхода инвесторов из недружественных стран из российских банков появилась ясность. Указом президента утвержден список из 45 кредитных организаций, которые можно продать только с его одобрения. Доли участия в капитале резидентов недружественных стран в других банках должна согласовывать правительственная комиссия. Эксперты отмечают, что схема позволяет не только контролировать действия собственников банков, но и влиять на выбор возможного дружественного покупателя долей в них.
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин утвердил перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями, акциями и вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение. Всего в списке 45 позиций. Среди них крупнейшие иностранные игроки, включая Райффайзенбанк, Юникредит-банк и Ситибанк, дочерние банки западных автоконцернов и другие. Перечень утвержден в рамках исполнения указа президента от 5 августа №520. Документ запрещает недружественным нерезидентам выходить из активов в РФ как минимум до конца года.
Продать доли в банках из списка можно, но для этого потребуется личное одобрение президента РФ. Из тех, кто включен в список, несколько игроков уже допускали сворачивание бизнеса, в том числе путем продажи. Так, в марте Raiffeisen Bank International объявил, что рассматривает «возможные варианты» будущего российского Райффайзенбанка. В июле главный исполнительный директор крупнейшего банка Италии Unicredit Андреа Орчел заявил, что работает над «постепенным уходом» из России. Американская Citigroup 14 октября официально сообщила, что планирует свернуть практически все операции в России к концу первого квартала 2023 года. Ранее группа пыталась продать банк или хотя бы розничный бизнес, но это ей не удалось.
В стадии продажи находятся два игрока. В июле стало известно, что HSBC подписал соглашение о продаже 100% Эйч-эс-би-си Банка Экспобанку, 26 октября — что Mercedes продаст «Мерседес-Бенц Банк Рус» дилеру «Автодом» вместе с остальным российским бизнесом.
Перечень прояснил ситуацию с продажей банков, подвисшую с августа. По словам одного из участников рынка, до сих пор было непонятно, с кем согласовывать сделки: «Теперь есть ясность, банки из списка требуют согласования непосредственно президента, по остальным финансовым организациям, в которых есть даже небольшая доля владения (более 1%) резидентов из недружественных стран, потребуется согласование правительственной комиссии».
Второе правило базируется на указе, который Владимир Путин подписал 15 октября (№737): сделки и операции, влекущие за собой прямо и косвенно установление, изменение или прекращение прав более чем на 1% акций или долей в уставном капитале любой финансовой организации, осуществляются на основании разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Разрешение необходимо, если хотя бы одной из сторон сделок выступают лица, связанные с недружественными государствами.
Иностранные банки, проданные до 5 августа, под действие данных ограничений не подпадают. Наиболее крупной из таких сделок стала весенняя продажа французской Societe Generale Росбанка группе «Интеррос» Владимира Потанина. Еще одна серьезная сделка — продажа PPF Group и Home Credit ХКФ-банка экс-главе РТС Ивану Тырышкину с соинвесторами. Первая часть по приобретению более 50% банка была закрыта до 5 августа, вторая — уже после. Однако источники “Ъ” в правительстве не сомневаются, что сделка получила все необходимые на тот момент одобрения и проблем с ней не возникнет.
Как полагает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян, главную роль при выдаче спецразрешений будет играть личность потенциального покупателя: «Если это инвестор из дружественной страны, например Индии или Китая, или какая-либо крупная российская финансово-промышленная группа, есть все основания полагать, что такие сделки могут быть оформлены довольно быстро. Механизм фактически представляет собой контрсанкции». По мнению госпожи Авакимян, он разработан, «по сути, в интересах крупнейших госбанков, чтобы отстоять идею обмена активами с зарубежными игроками».
В перечне от 26 октября есть достаточно крупные, системно значимые банки с иностранными корнями, которые одни из немногих сегодня исправно обслуживают валютные платежи, отмечает партнер юридической практики Kept Ольга Ясько, но смена владельца может быстро изменить ситуацию.