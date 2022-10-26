Доли высшего уровня

В зависшем с августа вопросе механизма выхода инвесторов из недружественных стран из российских банков появилась ясность. Указом президента утвержден список из 45 кредитных организаций, которые можно продать только с его одобрения. Доли участия в капитале резидентов недружественных стран в других банках должна согласовывать правительственная комиссия. Эксперты отмечают, что схема позволяет не только контролировать действия собственников банков, но и влиять на выбор возможного дружественного покупателя долей в них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин утвердил перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями, акциями и вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение. Всего в списке 45 позиций. Среди них крупнейшие иностранные игроки, включая Райффайзенбанк, Юникредит-банк и Ситибанк, дочерние банки западных автоконцернов и другие. Перечень утвержден в рамках исполнения указа президента от 5 августа №520. Документ запрещает недружественным нерезидентам выходить из активов в РФ как минимум до конца года.

Продать доли в банках из списка можно, но для этого потребуется личное одобрение президента РФ. Из тех, кто включен в список, несколько игроков уже допускали сворачивание бизнеса, в том числе путем продажи. Так, в марте Raiffeisen Bank International объявил, что рассматривает «возможные варианты» будущего российского Райффайзенбанка. В июле главный исполнительный директор крупнейшего банка Италии Unicredit Андреа Орчел заявил, что работает над «постепенным уходом» из России. Американская Citigroup 14 октября официально сообщила, что планирует свернуть практически все операции в России к концу первого квартала 2023 года. Ранее группа пыталась продать банк или хотя бы розничный бизнес, но это ей не удалось.

В стадии продажи находятся два игрока. В июле стало известно, что HSBC подписал соглашение о продаже 100% Эйч-эс-би-си Банка Экспобанку, 26 октября — что Mercedes продаст «Мерседес-Бенц Банк Рус» дилеру «Автодом» вместе с остальным российским бизнесом.

Перечень прояснил ситуацию с продажей банков, подвисшую с августа. По словам одного из участников рынка, до сих пор было непонятно, с кем согласовывать сделки: «Теперь есть ясность, банки из списка требуют согласования непосредственно президента, по остальным финансовым организациям, в которых есть даже небольшая доля владения (более 1%) резидентов из недружественных стран, потребуется согласование правительственной комиссии».

Второе правило базируется на указе, который Владимир Путин подписал 15 октября (№737): сделки и операции, влекущие за собой прямо и косвенно установление, изменение или прекращение прав более чем на 1% акций или долей в уставном капитале любой финансовой организации, осуществляются на основании разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Разрешение необходимо, если хотя бы одной из сторон сделок выступают лица, связанные с недружественными государствами.

Иностранные банки, проданные до 5 августа, под действие данных ограничений не подпадают. Наиболее крупной из таких сделок стала весенняя продажа французской Societe Generale Росбанка группе «Интеррос» Владимира Потанина. Еще одна серьезная сделка — продажа PPF Group и Home Credit ХКФ-банка экс-главе РТС Ивану Тырышкину с соинвесторами. Первая часть по приобретению более 50% банка была закрыта до 5 августа, вторая — уже после. Однако источники “Ъ” в правительстве не сомневаются, что сделка получила все необходимые на тот момент одобрения и проблем с ней не возникнет.

Как полагает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян, главную роль при выдаче спецразрешений будет играть личность потенциального покупателя: «Если это инвестор из дружественной страны, например Индии или Китая, или какая-либо крупная российская финансово-промышленная группа, есть все основания полагать, что такие сделки могут быть оформлены довольно быстро. Механизм фактически представляет собой контрсанкции». По мнению госпожи Авакимян, он разработан, «по сути, в интересах крупнейших госбанков, чтобы отстоять идею обмена активами с зарубежными игроками».

В перечне от 26 октября есть достаточно крупные, системно значимые банки с иностранными корнями, которые одни из немногих сегодня исправно обслуживают валютные платежи, отмечает партнер юридической практики Kept Ольга Ясько, но смена владельца может быстро изменить ситуацию.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Максим Буйлов