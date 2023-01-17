В Свердловской области появился Комитет семей воинов Отечества

Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) начал работу в Свердловской области, пишет «Областная газета» со ссылкой на главу местной организации Наталью Гусеву. Основная цель комитета – поддержка семей военных, находящихся на специальной военной операции на Украине.

«С органами местного самоуправления и исполнительной власти области осуществляется сбор гуманитарной помощи в зону СВО по заявкам военнослужащих, собираем, что им необходимо. Семьям нужна психологическая и моральная поддержка», — отметила госпожа Гусева.

Она добавила, что основной состав комитета еще формируется.

О создании Комитета семей воинов Отечества в России стало известно на встрече президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих, которая прошла в резиденции главы государства в Ново-Огареве 26 ноября прошлого года. Организаторами Комитета выступили ведущие российские общественные организации — «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».

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