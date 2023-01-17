Население Китая в 2022 году сократилось впервые с 1961 года

В 2022 году численность китайского население снизилась на 850 тыс. человек, до 1 млрд 411 млн 750 тыс. В последний раз показатель снижался в 1961 году, когда в стране наблюдался массовый голод, передает Reuters данные статистики. За год в стране родилось 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн.

В 1980-х годах Китай проводил политику «Одна семья — один ребенок». В 2015 году власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году — трех. Как пишет AFP, многие местные власти сейчас вводят меры по поощрению семей к рождению детей. Политики признали, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук.

Рост ВВП Китая замедлился до 3% в 2022 году. Официальный прогноз составлял 5,5%. В 2021 году ВВП вырос на 8,4%, в 2020-м — на 2,2%. Рост на 3% — это один из самых слабых показателей для Китая за 40 лет.

О негативных последствиях политики «Одна семья — один ребенок» — в материале «Ъ» «Китайское политбюро согласно на троих».

Леонид Уварчев