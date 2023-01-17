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Коммерсантъ FM
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Рост ВВП Китая замедлился до 3% в 2022 году

Рост китайской экономики по итогам 2022 года составил 3%. Официальный прогноз составлял 5,5%. В 2021 году ВВП вырос на 8,4%, в 2020м — на 2,2%.

Как передает AFP, рост на 3% — это один из самых слабых показателей для Китая за 40 лет. В четвертом квартале ВВП увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале рост составлял 4,8%, во втором — 0,4%, в третьем — 3,9%.

Объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 3,6% против 9,6% в 2021 году.

В декабре темпы сокращения китайского экспорта достигли пика с начала пандемии — год к году поставки снизились на 9,9%, тогда как импорт просел на 7,5%. Спад связан с ослаблением внешнего спроса и деловой активности внутри страны на фоне изменения подходов к борьбе с коронавирусом: власти КНР уже сняли большую часть ограничений, в том числе на въезд из-за рубежа, что, как ожидается, поддержит восстановление импорта, экспорт же будет зависеть от состояния глобального спроса.

Подробнее о китайской торговле — в материале «Ъ» «Китайская торговля упала на выходе из карантина».

Леонид Уварчев

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