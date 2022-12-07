В Европу вместе, а санкции врозь

В Тиране 6 декабря прошел ежегодный саммит ЕС—Балканы. Под влиянием украинского кризиса Евросоюз резко усилил внимание к Балканам, вернувшись к давнему обещанию интегрировать страны региона в свои ряды. Впрочем, несмотря на щедрую денежную поддержку, Брюсселю пока не удается добиться от всех балканских государств, прежде всего от Сербии, согласования с Евросоюзом политики в отношении санкций против РФ. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Албании Эди Рама и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Florion Goga, Reuters Премьер-министр Албании Эди Рама и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Florion Goga, Reuters

В этот раз саммит впервые проводился на территории одной из балканских стран, что, по замыслу Брюсселя, должно было лишний раз подчеркнуть возросшее внимание к региону со стороны Евросоюза. Произошло это под влиянием украинского кризиса и особенно после ввода российских войск на территорию Украины в феврале нынешнего года. В Евросоюзе как будто вновь вспомнили о прозвучавшем еще в 2003 году обещании интегрировать Балканы в единую Европу. После многолетнего застоя ЕС за последние месяцы запустил переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании, поддержал предоставление Боснии статуса кандидата и выступил за либерализацию визового режима с Косово.

В совместной декларации по итогам албанского саммита говорится о «приверженности Евросоюза перспективе членства балканских стран в его рядах» и содержится призыв ускорить этот процесс. Как бы в подтверждение этого в Тиране было подписано соглашение о постепенном снижении для населения Балкан цены роуминга в государствах ЕС. А накануне встречи в Тиране Брюссель объявил о выделении балканским странам €500 млн для стабилизации положения в энергетике.

Со своей стороны, помимо политических реформ Евросоюз ожидает от будущих членов согласования своей внешней политики с курсом ЕС. Прежде всего речь идет о введении санкций против РФ. «Россия и Китай стремятся расширить свое влияние на Балканах, но ЕС — крупнейший инвестор и ближайший партнер региона,— напомнила в Тиране глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.— Вам решать, на чьей вы стороне. Или вы на стороне демократии, Евросоюза, вашего друга и партнера, или выберете другой путь».

Тем не менее добиться единогласной поддержки балканских государств по санкциям против РФ Брюсселю пока не удается. Единственной страной, не присоединившейся к антироссийским мерам, остается Сербия, рассчитывающая и впредь на поддержку Москвы по косовской проблеме и в получении российского газа по льготным ценам. Нет полной определенности с введением санкций и в Боснии — принятие ограничительных мер тормозят лидеры Республики Сербской.

Участие сербского лидера Александра Вучича в тиранском саммите вообще было под вопросом вплоть до последнего дня. В прошлый четверг господин Вучич гневно объявил: «Никого из Сербии в Тиране не будет, а вы все из Европы и Балкан свободно поезжайте туда, мелите там языком и говорите всякие глупости». Гнев президента вызвало, во-первых, решение косовского премьера Альбина Курти включить в свое правительство нового министра из рядов сербов, которое было принято после того, как косовские сербы покинули (по согласованию с Белградом) органы власти в Косово. А во-вторых — слишком слабая, по мнению сербского президента, реакция на это Брюсселя. В итоге Александр Вучич расценил поведение ЕС как «позорное», а Альбина Курти вообще обозвал «террористической мразью».

Впрочем, в понедельник президент Сербии передумал и объявил, что «после консультаций с государственным руководством страны» решил все же ехать в Тирану. «Лучше быть за столом, ибо в противном случае вы окажетесь в меню»,— объяснил он смену своих настроений. И добавил: «Надо также поблагодарить ЕС за предоставление Сербии €165 млн на нужды энергетики».

Но и после прибытия Александра Вучича в Тирану связанная с Сербией интрига не исчезла. В кулуарах саммита всерьез обсуждалась вероятность того, что сербский президент не подпишет совместную декларацию, содержащую настойчивый призыв к присоединению к санкциям против РФ. Даже организатор саммита албанский премьер Эди Рама откровенно признался журналистам: он не уверен, что Сербия подпишет декларацию полностью.

В итоге документ подписали все участники саммита. Правда, пункт о санкциях в нем сформулирован куда мягче, чем предполагалось изначально. Декларация хоть и содержит положение, что «нарастающая агрессивная война России против Украины угрожает европейскому и всеобщему миру», тезис о санкциях сводится по сути к призыву к балканским странам ускорить «полное согласование (своей политики.— “Ъ”) с общей внешней политикой ЕС и действовать в соответствии с этим, включая ограничительные меры ЕС».

Так что Сербия пока может и дальше оставаться при своих: не присоединяться к санкциям против России, осваивая при этом дотации Евросоюза.