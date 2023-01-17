Bosch сменила главу представительства в РФ и СНГ

Представительство немецкой компании Bosch в России и СНГ возглавил Андрей Кривошеев, который ранее занимал должность директора по маркетингу, продажам и операциям. Он сменил на посту Штеффена Хоффманна, который был назначен в начале 2021 года. Bosch приостановила поставки техники в РФ и ее производство в стране в марте на фоне ввода войск России на Украину.

Смена главы представительства (ООО «Роберт Бош») произошла в середине декабря, что отражено в ЕГРЮЛ. На это обратил внимание «Интерфакс». Bosch никак не комментировала информацию.

Господин Кривошеев ранее работал в международных проектах по развитию инновационных технологии в РФ, КНР, США и ФРГ. В 2004 году он стал курировать в Bosch направление электроинструментов. В 2018 году был назначен на пост директора по маркетингу, продажам и операциям представительства в РФ и СНГ.

По информации источников «Ъ», летом 2022 года Bosch искала покупателя на свои российские заводы. Активами, по неофициальной информации, интересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена. Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд руб.

Какие бренды заменили в российских магазинах Bosch, LG, Samsung, Electrolux — в материале «Ъ» «Холодильники раскрылись по-новому».

Леонид Уварчев