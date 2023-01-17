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КПРФ теряет депутатов

Накануне выборов несколько ярославских коммунистов могут перейти в «Справедливую Россию»

Как стало известно “Ъ”, в преддверии осенних выборов в Ярославскую областную думу у местных коммунистов начались кадровые проблемы. О своем выходе из КПРФ уже объявил депутат облдумы Шакир Абдуллаев, а еще несколько членов фракции Компартии, по сведениям “Ъ”, могут выдвинуться в новый созыв парламента от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Руководство ярославской ячейки эсеров готово принять перебежчиков из КПРФ.

Шакир Абдуллаев

Шакир Абдуллаев

Фото: Ярославская областная дума

Шакир Абдуллаев

Фото: Ярославская областная дума

О желании ряда членов фракции КПРФ в Ярославской облдуме баллотироваться в следующий созыв парламента (выборы пройдут 10 сентября) от СРЗП рассказал “Ъ” председатель совета регионального отделения эсеров, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. «Два человека к нам уже обращались, мы провели переговоры, но пока никаких решений не принято»,— сказал политик. Имен потенциальных перебежчиков он не назвал.

Между тем в конце прошлой недели о выходе из КПРФ на своей странице «ВКонтакте» объявил известный в Рыбинске (второй по величине город Ярославской области) политик, депутат облдумы и экс-кандидат в мэры Рыбинска Шакир Абдуллаев. Свое решение он объяснил сменой партийной стратегии. По его словам, с недавних пор он стал замечать, что, «оказывается, сильных боятся не только вне партии, но и внутри ее». «Последней чашей терпения был слив выборов мэра нашего города в 2022 году»,— уточнил господин Абдуллаев.

Напомним, в апреле прошлого года рыбинский горком КПРФ рекомендовал выдвинуть на пост мэра депутата Абдуллаева, но бюро обкома партии с этим решением не согласилось, после чего сам Шакир Абдуллаев предложил кандидатуру своего помощника, депутата гордумы Рыбинска Олега Леонтьева. Последний в итоге занял второе место с результатом в 19,11% голосов, а победу одержал поддержанный губернатором самовыдвиженец Дмитрий Рудаков. Эти выборы пришлось проводить досрочно из-за неожиданной отставки градоначальника Дениса Добрякова, переизбравшегося на второй срок в сентябре 2021 года с 42,6% голосов. Шакир Абдуллаев на выборах-2021 занял второе место, набрав 28,7% голосов.

По мнению господина Абдуллаева, на пост губернатора Ярославской области в прошлом году тоже «нужно было выдвинуть более сильного кандидата». В выборах главы региона второй раз подряд участвовал первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов, занявший второе место с результатом 6,14% голосов. Победителем стал врио губернатора, экс-замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца. «Внутри партии стал отсутствовать диалог, уважение к другому мнению, уважительное отношение (самое ценное, на чем должна держаться основа любой партии) к товарищам по партии»,— написал Шакир Абдуллаев.

На вопрос “Ъ” о переговорах с другими партиями по поводу выдвижения в Ярославскую облдуму депутат ответил, что пока в диалог ни с кем не вступал и у него на это «еще есть полтора-два месяца». Впрочем, экс-коммунист не исключил и варианта самовыдвижения. Анатолий Грешневиков сказал “Ъ”, что среди обращавшихся в СРЗП членов фракции КПРФ Шакира Абдуллаева не было. При этом лидер ярославских эсеров отметил профессионализм бывшего коммуниста и заявил о готовности его поддержать. Лидер фракции КПРФ в Ярославской облдуме Елена Кузнецова заявила “Ъ”, что не комментирует в СМИ внутрипартийные вопросы.

После выхода Шакира Абдуллаева из КПРФ в ее фракции в облдуме осталось девять депутатов. Анатолий Грешневиков в связи с этим констатировал, что региональное отделение КПРФ испытывает серьезные проблемы после смерти многолетнего лидера коммунистов Александра Воробьева от коронавируса в августе 2021 года. СРЗП, напротив, в позапрошлом году заметно усилилась: к ней примкнул бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, который вместе с господином Грешневиковым принес партии победу в обоих одномандатных округах области на выборах в Госдуму. Третьим представителем региона в нижней палате парламента от СРЗП стал народный артист РФ Николай Бурляев, возглавлявший в партсписке группу №35 (Владимирская, Ивановская и Ярославская области).

Как ранее сообщал “Ъ”, в этом году выборы в Ярославскую облдуму пройдут по новым правилам. Общее число депутатов снижено с 50 до 46, а количество избираемых по партспискам — с 25 до 12. Еще 34 депутата будут избираться по одномандатным округам.

Александр Тихонов, Ярославль

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