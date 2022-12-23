Ярославская облдума сокращает число депутатов

На внеочередном заседании Ярославской областной думы 23 декабря сразу в трех чтениях был принят закон Ярославской области «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Устава Ярославской области», подразумевающий сокращение числа депутатов с 50 до 46.

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Начиная с восьмого созыва 34 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов – по партийным спискам. Депутаты текущего седьмого созыва избирались по формуле: 25 депутатов — по одномандатным округам, 25 — по партийным спискам.

«Градус политического накала должен уступить место конкретной работе на территории в округах»,— объяснил изменения председатель облдумы Михаил Боровицкий.

Депутаты Сергей Хабибулин (СР), Эльхан Мардалиев и Елена Кузнецова (КПРФ) выступили с резкой критикой законопроекта.

Следующие выборы в облдуму в Ярославской области пройдут в сентябре 2023 года.

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