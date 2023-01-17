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Коммерсантъ FM
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МХГ и Минюст встретились в Мосгорсуде

В понедельник в Мосгорсуде прошла беседа представителей столичного управления Минюста и юристов Московской Хельсинкской группы. Об этом “Ъ” рассказала исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева. Встреча являлась обязательным этапом перед началом судебного разбирательства по иску Минюста о ликвидации МХГ. Правозащитники представили возражения на требования ведомства о закрытии группы и заявили ходатайство о переносе судебного заседания, пояснила госпожа Астраханцева.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, Минюст потребовал ликвидировать МХГ (это старейшая из действующих в России правозащитных организаций; действует с 1976 года) в декабре прошлого года. Как сообщал “Ъ”, МХГ вменяют в вину 11 нарушений закона «Об НКО», все они так или иначе связаны с «выходом за пределы территориальной деятельности». Минюст считает, что правозащитники региональной организации (то есть ограниченной в своей работе территорией Москвы) не имели права участвовать даже в онлайн-мероприятиях, организованных в других городах и тем более посещать громкие судебные процессы вне столицы.

«Мы представили свои возражения на позицию Минюста и попросили Мосгорсуд отложить заседание, так как параллельно Гагаринский суд Москвы зарегистрировал наш иск об оспаривании назначения внеплановой проверки (ее проводила прокуратура; результаты стали основанием для иска Минюста о ликвидации МХГ.— “Ъ”),— пояснила госпожа Астраханцева.— Удовлетворит ли суд это ходатайство, пока не ясно, решение будет озвучено на первом заседании о ликвидации по существу».

По данным “Ъ”, первое заседание суда по иску столичного управления Минюста о ликвидации МХГ назначено на 25 января.

Мария Старикова

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