Сын красноярского губернатора Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию, а не в США

Сын губернатора Красноярского края, бизнесмен Артем Усс в ходе судебного заседания в Милане попросил об экстрадиции в Россию. Минюст США обвиняет его в уклонении от американский санкций и отмывании денег. Вашингтон направлял запрос об экстрадиции бизнесмена в Соединенные Штаты. Вместе с тем 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. 28 октября он был объявлен в федеральный розыск. МВД намерено потребовать его экстрадиции в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США»,— cказал господин Усс в ходе заседания суда, передает итальянская газета La Repubblica.

Согласно информации издания, защита Артема Усса заявила, что бизнесмен может подвергнуться дискриминации в США. По словам адвокатов, в случае экстрадиции в США им необходимо получить информацию об условиях содержания бизнесмена в американской тюрьме. Обвинение в ответ заявило, что этот вопрос гораздо более важен при обсуждении отправки обвиняемого в Россию.

Помимо этого, защита настаивает, что американские власти намерены использовать экстрадицию Артема Усса для будущего обмена заключенными с Россией. По мнению адвокатов, речь идет о Поле Уилане — американце, осужденном в 2020 году в России по обвинению в шпионаже.

25 октября проходило заседание в Апелляционном суде в Милане, в ходе которого Артем Усс отрицал свою вину. Так, он опроверг информацию о вывозе средств из США. По его словам, в последний раз он был в Соединенных Штатах в возрасте 14 лет.

Артема Усса задержали в Милане 19 октября по запросу Минюста США. Американские власти считают его виновным в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег. 2 декабря он был переведен под домашний арест в пригороде Милана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Лусине Баласян