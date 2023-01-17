В ВАК заносили из Воронежа

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле преступной группы, за взятки помогавшей через Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) получать соискателям ученые степени, появился новый фигурант из столицы. По ходатайству следствия под домашний арест отправлен ученый секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Сергей Лукьянов. Эта структура отвечает за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России. Из материалов уголовного дела следует, что именно господину Лукьянову «за общее покровительство» неоднократно привозили мзду из Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По делу о взяточничестве Сергея Лукьянова суд отправил под домашний арест

Фото: ГУУ По делу о взяточничестве Сергея Лукьянова суд отправил под домашний арест

Фото: ГУУ

47-летний ученый секретарь экспертного совета по экономическим наукам ВАК Сергей Лукьянов был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД в Москве в рамках расследования уголовного дела о взятках за получение ученых степеней. Оно было возбуждено в июне прошлого года следственным управлением СКР по Воронежской области в отношении председателя диссертационного совета ВГТУ 45-летней Натальи Сироткиной и преподавателя кафедры цифровой и отраслевой экономики этого учебного заведения 38-летней Элины Лубянской. Первой инкриминировали получение взятки группой лиц в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а ее коллеге — посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в университете было поставлено на поток мздоимство за подготовку и утверждение диссертаций на соискание ученых степеней на базе ВГТУ. Так, за подготовку и защиту диссертации на получение ученой степени кандидата экономических наук соискатели должны были выложить около 400 тыс. руб., а за 600 тыс. руб. они могли стать уже докторами экономических наук. Отдельная такса была и на написание научных статей. Она варьировалась в зависимости от сложности выбранной соискателем темы.

После задержания отправленные Ленинским райсудом Воронежа под домашний арест женщины, по данным “Ъ”, пошли на сотрудничество со следствием. В частности, госпожа Лубянская, которой позже меру пресечения изменили на запрет определенных действий, рассказала, что являлась лишь посредником при передаче денег от претендентов Наталье Сироткиной. В свою очередь, председатель диссертационного совета ВГТУ сообщила следствию, что часть полученных денег передавала за так называемое общее покровительство в ВАК, которая и отвечает за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России.

Из показаний обвиняемой Сироткиной следует, что деньги она самолично неоднократно возила в Москву и отдавала Сергею Лукьянову. Последний, после того как его этапировали в Воронеж, где Ленинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (для этого адвокаты с согласия собственников жилья сняли ему квартиру), также якобы не отрицал, что получал деньги от Натальи Сироткиной. Правда таковыми он согласился признать лишь найденные у него дома во время обыска 2,5 млн руб. Впрочем, уточнить, за что именно были получены эти деньги, ученый секретарь, по данным “Ъ”, так и не смог. Известно лишь, что задержанный всячески избегал называть их взяткой, полученной за лоббирование интересов претендентов на соискание научных степеней. Как бы то ни было, господину Лукьянову было вменено в вину именно получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ближайшее время следствие намерено допросить и возможных взяткодателей. Фамилии части из них, по некоторым данным, уже назвала сама Наталья Сироткина. Не исключено, что дополнит картину и Сергей Лукьянов. Таким образом, не исключено, что в резонансном уголовном деле последуют новые задержания и аресты. Получить комментарии адвоката господина Лукьянова “Ъ” не удалось. В Минобрнауки “Ъ” не смогли прокомментировать арест ученого секретаря, ссылаясь на то, что не получили от правоохранительных органов информацию по существу его уголовного дела. При этом в ведомстве было отмечено, что прекращена деятельность диссертационного совета, созданного на базе ВГТУ, председателем которого являлась госпожа Сироткина. 28 октября 2022 года Минобрнауки России на основе рекомендации ВАК отказало в выдаче разрешения на создание нового диссертационного совета по экономическим наукам на базе того же университета.

Как уже сообщал “Ъ”, за последние годы диссовет под руководством обвиняемой Сироткиной рассматривал в том числе и работы высокопоставленных сотрудников налоговой службы и банков из Воронежской области и других регионов, а также чиновников, предпринимателей и даже обвиняемых по уголовным делам.

В 2019 году в ВГТУ были успешно защищены 6 диссертаций, а в 2020-м и 2021-м — 11 и 15 диссертаций. В 2022 году набралось уже 17 диссертаций. Среди защитивших диссертации, например, были глава ростовского управления ФНС Андрей Моисеенко и начальник одной из межрайонных инспекций по Ростовской области Тигран Додохян. Также диссертантами являлись супруга ректора Воронежского госуниверситета и заведующая там кафедрой Елена Ендовицкая и экс-кандидат в мэры Воронежа и бывший депутат местной гордумы Руслан Кочетов, получивший в конце прошлого года два года колонии-поселения за злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Олег Рубникович; Сергей Толмачев, Воронеж