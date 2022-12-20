Траулеры застряли на стапеле

Рыбопромышленники считают, что суда по первому этапу инвестквот будут сданы куда позже контрактных сроков: краболовы — в 2026–2027 годах, а траулеры — в начале 2030-х. Причина — в необходимости перепроектирования, нехватке или медленном замещении оборудования на доступное в дружественных странах. Судостроители полагают эти оценки чрезмерно пессимистичными, отмечая, что заказчики относятся к сдвигу сроков, как правило, с пониманием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), суда по первому этапу инвестквот будут сданы существенно позже намеченных сроков: рыбопромысловые суда закончат строить в лучшем случае в 2030–2031 годах, краболовы — в 2026–2027 годах. В целом готовность по заказам, по данным ассоциации, составляет 18–61%. Из 57 судов по 24 отсутствуют комплекты оборудования, по 17 строительство приостановлено, по трем — вообще не начато.

ВАРПЭ отмечает, что по проектам траулеров, заказанных РППК у «Адмиралтейских верфей» (контракт на десять единиц со сроком сдачи до конца 2025 года) и ГК «Норебо» у «Северной верфи» (десять судов до 2025 года), есть общие проблемы. С введения санкций найден единственный производитель дизелей большой мощности в Китае (Guangzhou Diesel Engine Factory), которые можно применить на этих проектах, контракты на поставку еще не подписаны. Также, отмечает ВАРПЭ, поршневая группа, топливная аппаратура, коленчатые валы изготавливаются в Германии. «На данную продукцию выписываются отдельные сертификаты, на которых указывается идентификационный номер судна,— сообщает организация.— Следовательно, будет виден конечный получатель продукции, что влечет за собой риск непоставки». По оценке ВАРПЭ, контракт с РППК будет выполнен не ранее 2030–2031 годов, с «Норебо» — не ранее 2030-го.

Еще одна проблема — чипирование установок. «Как правило, поставщики дизелей, винтов регулируемого шага, рефустановок применяют так называемое чипирование: не имея соответствующего ключа или пароля, нельзя производить регулировки и настройки механизмов,— поясняют в ВАРПЭ.— Взлом пароля, как правило, приводит к тому, что большинство функций и регулировок становятся недоступны». Эта проблема актуальна для заказа у «Адмиралтейских верфей», а также для контракта на восемь краболовов, который Находкинский судоремонтный завод должен выполнить в 2024 году: дизель-генераторы Caterpillar, поставленные на первые пять судов,— чипированные, отмечает ВАРПЭ.

«Инвестиционные квоты неуклонно превращаются в черную дыру российской экономики, сравнимую с позднесоветским размахом незавершенного строительства,— отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.— "Технологические тромбы" невозможно расчистить деньгами в течение года-полутора». Огромный запланированный спрос на сложное судовое оборудование, дополняемый заказами на детали и комплектующие, потребует полного перепроектирования строящихся судов, добавляет он.

С консервативной оценкой ВАРПЭ согласны не все участники рынка. «Крайние сроки сдачи рыбопромысловых судов — с 2025 по 2028 год, краболовных — 2025 год, кроме судов по итогам более поздних аукционов 2020–2021 годов,— говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.— Информации о том, что данные сроки не будут соблюдены, нет». По его словам, задержки в связи со сбоями в поставках оборудования и необходимостью перепроектирования уже учтены: нормативный срок на постройку рыбопромысловых судов продлен с пяти до семи лет, а «верфи, ведущие строительство краболовов, находятся в графике, поэтому для них нормативный срок в пять лет не продлевался».

«Действительно, сложности, возникшие из-за санкций, есть, но работы по строительству судов на верфи продолжаются, два краболова проекта 5712LS уже спущены на воду,— говорит директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзуса.— В марте—апреле текущего года был начат поиск оборудования для замены недопоставленных позиций. Сейчас ведется комплектация судов оборудованием производства РФ и дружественных стран». В настоящий момент проект в графике, добавляет он. «Считаю, что строительство по проекту инвестквот необходимо продолжать, несмотря на объективные сложности,— говорит господин Майзус.— В случае приостановки строительства возобновить процесс верфям будет очень сложно».

«По не зависящим от корабелов обстоятельствам исполнение заказов затруднено прекращением поставок комплектующих из недружественных стран, в том числе уже после оплаты этих поставок (исчисляется миллиардами рублей),— сообщили “Ъ” в ОСК.— Поиск замещающего оборудования на отечественном и мировом рынке, перепроектирование заказов — все это предусматривает уточнение параметров контрактов, в том числе сроков строительства». Большая часть заказчиков подходит к сложившейся ситуации с пониманием и с предложениями о вариантах замены оборудования, говорят в ОСК.

В Росрыболовстве также отмечают, что иностранные поставщики прекратили поставки некоторых видов судового комплектующего оборудования и для поиска альтернатив было решено продлить первый этап инвестквот на два года. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил “Ъ”, что текущее строительство по программе инвестквот должно быть завершено до 2027 года. Зачастую заказчики изначально при заказе проектов ориентировались на иностранные проекты, отмечает он, что вызывает необходимость адаптации проектов и их корректировки. В дальнейшем, подчеркнул он, необходимо сосредоточить усилия на импортозамещении позиций комплектующего оборудования, планировании поставок аналогов из дружественных стран и локализации производства на территории РФ.

Наталья Скорлыгина