Кладбище русско-французской дружбы

В Париже распространилась весть о том, что власти городка Сен-Женевьев-де-Буа не приняли очередной транш пожертвований, которые Российская Федерация вносила в качестве платы за продление аренды бесхозных участков на прославленном Русском кладбище. Здесь с 1927 года хоронили российских эмигрантов — и великих, и незаметных. Корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов проверил, что угрожает русскому кладбищу.

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На дорожках Сен-Женевьев-де-Буа сегодня, как нарочно, стоят грузовики и экскаваторы, как будто бы они вот-вот начнут атаку на заброшенные русские могилы. На ограде висит объявление мэрии о том, что «город сейчас проводит выявление участков, права на которые истекли несколько лет назад». На самом же деле ремонтники объясняют, что они заняты расчисткой и озеленением, идут плановые зимние работы. Такими же плановыми обследованиями заняты городские чиновники.

Это общее правило для коммунальных кладбищ, никак не связанное с принадлежностью имени на могильном камне той или иной национальности или конфессии.

Могилы, аренда которых истекла, а родственники отсутствуют или не заявляют о готовности профинансировать сохранение участка, выставляются в общем порядке на продажу.

Сам ансамбль кладбища и главная его церковь Успения, возведенная в 1939 году, внесены в 2001 году в список исторических памятников. Для города — это главная туристическая достопримечательность. Поэтому целиком кладбищу ничего не грозит, речь идет только об отдельных могилах. В этом году, в частности, о 23 захоронениях примерно из 5300 могил эмигрантов, покинувших Россию и СССР.

В мирные времена в гости к Бунину, Зайцеву, Некрасову, Нурееву, Галичу, Тарковскому, Тэффи, Газданову приезжали и русские, и европейцы. По списку вечных постояльцев маленькое кладбище может поспорить с московскими Новодевичьим и старым Донским, с Александро-Невской лаврой и Смоленским в Петербурге. Еще с 1927 года, когда в городе был основан Русский старческий дом, Сен-Женевьев-де-Буа стал отчасти русским центром Франции, целью жизненного паломничества, в конце которого встречались военные, священники, писатели, художники. Русское кладбище, Русский дом, Сталинград, культурный центр Рудольфа Нуреева, эти названия до сих пор в топонимике города. В январе 2022 года в Сен-Женевьев-де-Буа планировались танцевальные встречи в память Нуреева. В феврале все планы были отменены.

Члены русской общины говорят, что мэрия не принимает очередной платеж из Российской Федерации. Средства регулярно поступали с 2005 года, а в 2016-м Дмитрий Медведев, будучи премьером, внес русское кладбище в список зарубежных некрополей, имеющих историко-мемориальное значение для России.

Сейчас получить средства невозможно не только в связи с позицией мэрии (которую она официально «Ъ» не подтвердила), но и с трудностями проводки платежей из подсанкционных российских государственных банков.

Обычно городские чиновники передавали список «бесхозных» русских могил, договор на которые истекал, российскому посольству, для того чтобы «концессии» были вовремя возобновлены.

«В декабре прошлого года члены муниципального совета города Сен-Женевьев-де-Буа приняли решение приостановить взаимодействие с нами по кладбищу в этом городе и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения наших соотечественников, чем российская сторона на регулярной основе занималась с 2005 года. В конкретном плане на сегодняшний день речь идет о 23 захоронениях наших соотечественников,— сообщила “Ъ” пресс-служба посольства.— Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены видные деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции».

Это не значит, что 23 могилы вскоре будут утрачены. После объявления об истечении срока аренды у родственников, наследников или меценатов есть обычно два-три года для реакции.

Во Франции возможны четыре вида оплаты — короткая (на 5–15 лет), длительная (30 и 50 лет) и бессрочная. Стоимость продления аренды одного участка Сен-Женевьев-де-Буа на ближайшие 30 лет не превышает €500, поэтому есть надежда, что деньги будут найдены. Во всяком случае, мэрия заверила российских дипломатов, что «вопрос оплаты отложен и на данном этапе речь о сносе могил не идет».