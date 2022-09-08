От Sony Music останется «Коала»

Управление российским каталогом ушедшей из России Sony Music перейдет к ООО «Кисс Коала», которое принадлежит бывшим топ-менеджерам российского подразделения группы Арине Дмитриевой и Дмитрию Козику, выяснил “Ъ”. Компания будет монетизировать музыку российских артистов, которые подписаны Sony. Но группа отзывает каталоги зарубежных исполнителей, включая The Beatles, Pink Floyd, Элвиса Пресли и других, с «Яндекс.Музыки», «Звука» и «VK Музыки». По словам экспертов, возможности новой компании будут зависеть от источников финансирования, которые у Sony были «почти неограниченны», и доступа к платформе дистрибуции контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuya Shino / Reuters Фото: Yuya Shino / Reuters

Sony Music Group передала управление российским подразделением его гендиректору Арине Дмитриевой и Дмитрию Козику, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». С 7 сентября юрлицо подразделения переименовано из ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» в ООО «Кисс Коала». Раньше его контролировала SBME Holdings B.V., дочерняя Sony Group Corporation. С 24 августа 70% ООО перешли к Арине Дмитриевой, 30% — Дмитрию Козику. Оно будет работать под брендом «Кисс Коала», говорит источник “Ъ” на рынке. Арина Дмитриева отказалась от комментариев, связаться с господином Козиком не удалось.

Сама Sony Music Group 8 сентября официально объявила, что окончательно уходит из России. Весной, после начала военных действий на Украине, группа говорила лишь о приостановке, каталоги действовали.

В новом заявлении, которое цитирует Billboard, уточняется, что компания, которая возьмет на себя управление российским лейблом Sony, «будет представлять только местных исполнителей».

Sony Music отзовет зарубежные каталоги из российских стриминговых сервисов (The Beatles, Pink Floyd, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Beyonce, Эд Ширан и др.).

В «Яндекс.Музыке», «Звуке» и «VK Музыке» “Ъ” подтвердили, что получили соответствующее уведомление от Sony, отказавшись от дополнительных комментариев. Собеседники “Ъ” полагают, что каталоги могут стать недоступны россиянам и в иностранных сервисах, в том числе Apple Music и YouTube Music (по состоянию на 8 сентября песни артистов Sony были доступны на всех сервисах).

Sony Music начала работу в РФ в 1999 году, компания входит в тройку крупнейших мировых дистрибуторов музыкального контента наравне с Universal Music и Warner Music Group. На Sony Music приходится около 20% рынка звукозаписи и 25% — дистрибуции музыки, следует из отчета аналитиков «Технологии доверия» (ранее PwC в России). Выручка ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» в 2021 году составляла 2,56 млрд руб., чистая прибыль — 132,9 млн руб.

Собеседник “Ъ” на рынке оценивает долю Sony Music в дистрибуции музыки в России в 15–20%, но считает, что доля новой компании может уменьшиться. «Компания сможет обслуживать только оставшийся российский каталог, но под новым брендом и монетизировать тех российских артистов, которые у нее остались (Денис Мацуев, Сергей Лазарев, Юлия Паршута, Слава КПСС и другие.— “Ъ”)»,— говорит он.

У мировых мейджоров в России были почти неограниченные возможности для покупки новых музыкальных каталогов, говорит другой собеседник, «перспективы новой компании будут зависеть от источников финансирования, о которых на данный момент ничего не известно». Если у компании не останется доступа к технической платформе дистрибуции контента Sony, ей придется обращаться за аналогом к Believe, ONErpm или Zvonko Group, считает собеседник, «для артистов преимуществом сотрудничества с Sony была возможность дистрибуции через ее платформу в том числе».

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK, в интервью “Ъ” 23 августа: «На самом деле у нас сильный музыкальный уровень, наши артисты попадают в мировые чарты, в том числе и годовые, они действительно очень хорошо слушаются за пределами России».

Глава ONErpm Eastern Europe Надежда Бойчевски, впрочем, считает, что у структуры бывшей Sony Music в России сохранится возможность доставлять артистов на зарубежные стриминговые площадки — «ограничений для этого нет, кроме технических, которые, безусловно, преодолимы с ресурсами Sony». Но Надежда Бойчевски допускает, что российские клиенты Sony начнут перераспределяться между другими дистрибуторами — «естественно артисты могут принять решение о прекращении сотрудничества с одним юридическим лицом и пересмотреть условия в пользу других».

Валерия Лебедева, Юлия Тишина