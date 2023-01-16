Американское казначейство зафиксировало «подозрительные трансакции» российских олигархов незадолго до 24 февраля 2022 года

Ряд представителей российской бизнес-элиты в январе и феврале 2022 года, незадолго до ввода российских войск на Украину и санкционной реакции западных стран, начали совершать «подозрительные трансакции». Об этом говорится в отчете (.pdf) Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen, которое зафиксировало массовую рестрктуризацию активов и их перевод на родственников со стороны российских олигархов. На материал обратила внимание русская служба BBC.

Имена предпринимателей из России, чьи финансовые операции упоминаются в документе, не называются. «Один из российских олигархов отправлял ежемесячные платежи по кредитной карте со своего счета в Швейцарии, но эти платежи увеличились в январе и феврале 2022 года»,— приводится в отчете FinCen пример подозрительной финансовой активности неназванного предпринимателя.

По информации агентства, несколько представителей российской бизнес-элиты перевели крупные суммы денег своим детям незадолго до включения в санкционные списки западных стран. Позднее от лица родственников предпринимателей проводились операции по покупке недвижимости и предметов роскоши.

6 января газета The Guardian сообщила, что незадолго до введения западных санкций против Романа Абрамовича предприниматель передал активы на $4 млрд своим детям. Это произошло в начале февраля 2022 года — за три недели до признания Россией независимости ЛНР и ДНР и ввода российских войск на Украину.

Андрей Сапожников