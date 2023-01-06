The Guardian: Абрамович передал активы детям незадолго до начала спецоперации

Трасты, в которых хранятся активы бизнесмена Романа Абрамовича на $4 млрд, были изменены: их бенефициарное владение было передано его детям незадолго до введения против него санкций. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Издание ознакомилось с документами, которые свидетельствуют о том, что десять секретных оффшорных трастов, созданных в интересах господина Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года — за три недели до начала вооруженного конфликта на Украине. Это произошло всего через несколько дней после того, как западные правительства пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае ввода российских войск на Украину.

Поправки, внесенные в документы трастов, сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, их бенефициарами. Стоимость этих активов составляет не менее $4 млрд. По оценке Forbes, состояние господина Абрамовича составляет $8,7 млрд.

Изменения, как полагает The Guardian, сделали детей предпринимателя конечными бенефициарными владельцами активов, связанных с их отцом, включая элитную недвижимость, яхты, вертолеты и частные самолеты.

Издание отмечает, что масштабная реорганизация трастов может сорвать попытки западных стран заморозить активы, которые, как ранее считалось, принадлежали Роману Абрамовичу.

Например, в декабре этого года Канада заявила, что конфискует $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с российским бизнесменом. Однако, согласно документам, господин Абрамович перестал быть бенефициаром HF Trust, которому принадлежит Granite Capital. Это место заняли его дети.

Дарья Эрозбек