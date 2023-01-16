Суд демобилизовал экс-чиновника

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск бывшего главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, который оспаривал решение призывной комиссии отменить его мобилизацию. Бывший чиновник находится под следствием по обвинению в коррупции, однако в октябре был призван для участия в специальной военной операции (СВО). По требованию следователей призывная комиссия отменила свое решение. В суде Алексей Пьянков ссылался на закон о мобилизации, а ответчики — на закон о воинской службе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Ленинского районного суда Екатеринбурга, Алексея Пьянкова призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября 2022 года. Ранее источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах рассказывал, что экс-чиновник отправился в зону СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего не удалось завершить следствие. Силовики полагают, что экс-министр якобы «получил воинское звание при ходатайстве целого ряда уважаемых персон».

Алексей Пьянков возглавлял министерство госимущества Свердловской области (МУГИСО) с 2012-го по 2016 год. В этот период, по версии следствия, он создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили не менее 13 человек. Как считают следователи, результатом деятельности ОПГ стали многомиллионные хищения, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия. Члены ОПГ использовали для обогащения различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. По версии следствия, ОПГ участвовала в трех эпизодах взяточничества. Экс-министру инкриминируют растрату госимущества (ст. 160 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничество (ст. 290 УК).

В ноябре 2022 года следователь по особо важным делам 4 СУ ГСУ СКР Дмитрий Могильников, согласно решению суда, направил представление призывной комиссии по мобилизации и военному комиссару с просьбой отменить решение о призыве Алексея Пьянкова. Он отмечал, что экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по ряду преступлений, и в отношении него ведется предварительное следствия, поэтому, согласно п. 3 ч. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», он не может подлежать призыву.

Призывная комиссия согласилась с позицией следствия и отменила мобилизацию бывшего главы МУГИСО. Господин Пьянков с этим не согласился, подав в конце ноября иск о признании мобилизации законной. Он отмечал, что у него нет непогашенных или неснятых судимостей, а значит, согласно ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», оснований для отмены призыва нет.

На заседании суда по рассмотрению иска, которое прошло 8 декабря, Алексей Пьянков, представители призывной комиссии и военного комиссариата отсутствовали. В итоге суд признал проводившееся предварительное следствие законным основанием для отмены мобилизации.

Адвокат истца Николай Каргаполов не стал говорить «Ъ-Урал», где сейчас находится Алексей Пьянков и будет ли обжаловано решение Ленинского райсуда, сославшись на то, что не может давать комментарии без согласия доверителя.

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила «Ъ-Урал», что, согласно указу президента Владимира Путина №647, призванные в рамках частичной мобилизации граждане имеют статус военнослужащего, а значит, на них распространяется закон о воинской службе. Поэтому, по мнению эксперта, райсуд отклонил иск Алексея Пьянкова.

Илья Смирнов