Суд закрыл процесс над экс-схиигуменом Сергием из-за опасения прокурора за свою жизнь

Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству прокурора перевел в закрытый режим процесс по делу экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева, обвиняемых в экстремизме. В своем ходатайстве прокурор указывает, что в дни процесса в здании суда находятся сторонники экс-схиигумена, они устраивают провокации, которые могут быть опасны для жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший схиигумен Сергий (Николая Романова) (слева) и его помощник Всеволод Могучев (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бывший схиигумен Сергий (Николая Романова) (слева) и его помощник Всеволод Могучев (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы смогли убедиться, что данное дело имеет широкий общественный резонанс в связи с публичностью подсудимого. Об этом свидетельствует большое количество сторонников Романова, посещающих процесс, и постоянные публикации в СМИ и telegram-каналах, призывающие к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса»,— зачитала ходатайство прокурора Галины Матусевич судья Наталья Курышева. Так, в ходатайстве указано, что сторонники экс-схиигумена неоднократно проводили «непонятные манипуляции» с автомобилем прокурора — ходили вокруг него, заглядывая под автомобиль. Кроме того, они до начала и после судебного заседания допускают в адрес гособвинителя «грубые и неприятные высказывания, не соответствующие нормам человеческого общения», говорится в ходатайстве.

«24 ноября сторонники разбрызгивали в здании суда, в том числе и на меня, неустановленную жидкость, допускаю, что это могла быть вода, освященная в храме. Не исключаю, что в следующий раз они могут взять другую жидкость, к примеру, содержащую опасные или ядовитые вещества»,— говорится в ходатайстве. Кроме ходатайства, обращение к суду направил привлеченный гособвинением эксперт Галина Хизриева. Она рассказала, что после заседания, на котором экс-схиигумен Сергий обвинил ее в том, что из-за нее он получил свой первый срок в 3,5 года, к ней обратилась женщина, которая в агрессивной форме высказалась о работе госпожи Хизриевой.

В своем ходатайстве прокурор также напомнила, что экс-схиигумена не стали судить в Свердловской области, поскольку там у него «до 3 тыс. сторонников», которые могли создать провокации в ходе процесса, выйти на массовые протесты, а также запустить негативную «информкампанию, дискредитирующую органы власти и правоохранительные органы». Суд ходатайство удовлетворил, посчитав, что закрытый процесс позволит обеспечить безопасность участников процесса.

Адвокаты выступили против закрытия процесса. «Лица, которые присутствуют здесь (в зале заседаний), поддерживают отца Сергия, но ими никаких противоправных действий не совершалось, на замечания они реагируют и устраняют допущенные нарушения. Что касается людей, которые присутствуют в здании суда, то они не знакомы ни нам, ни подсудимым. Очевидно, что они рассматривают это мероприятие как шоу, на них ни адвокаты, ни подсудимые не могут повлиять. Мы не можем отвечать за действия третьих лиц, с которыми даже не знакомы. А действия третьих лиц в здании суда не могут являться основанием для закрытия»,— заявил суду адвокат Павел Бабиков.

Он пояснил «Ъ-Урал», что непосредственно в зале заседаний находится не более 15 сторонников подсудимого. Еще в двух залах организована трансляция, сколько там находится людей, он не знает. «Процесс идет с сентября, и до этого никаких претензий со стороны прокуратуры не было. Странно, что они появились именно в тот день, когда защита начала предоставлять свои доказательства по делу. Мы не исключаем, что кто-то совершал провокации, чтобы создать условия, в которых гособвинитель мог обратиться с ходатайством о закрытии процесса»,— рассуждает он. Следующее заседание по делу состоится 14 декабря.

Татьяна Дрогаева

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