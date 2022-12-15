«Хочу поблагодарить минфин за форсированные продажи»

Участники уральского рынка недвижимости за последний месяц отметили значительный рост интереса к покупке жилья в новостройках, после падения продаж в октябре. Доля сделок по ипотеке при этом достигла 88%. Эксперты связывают это как с сезонным фактором, так и с ожиданием возможного прекращения программы льготного кредитования. Застройщики были уверены, что субсидированные программы останутся на рынке. Вечером в четверг президент РФ Владимир Путин подтвердил это, объявив о продлении льготной ипотеки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Доля ипотечных сделок с недвижимостью в ноябре выросла до 85–88%, два года назад этот показатель составлял 50–55%, рассказал «Ъ-Урал» коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Артем Минаев. Участники рынка отметили, что в октябре произошло сильное падение спроса на новостройки, однако в ноябре и декабре наблюдается значительный рост продаж. По данным «Авито Недвижимости», в сравнении с октябрем рост продаж в новостройках составил 5,7%. Значительный рост показал спрос на «двушки» — 21,6% за год.

По словам президента Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерии Козловой, в октябре падение продаж к аналогичному периоду 2021 года составило порядка 45%, однако за ноябрь и декабрь девелоперы серьезно отыграли эти цифры.

«Недвижимость традиционно является средством сохранения капитала и в результате неопределенности физическое лицо принимает решение о замене вклада на объект недвижимости»,— отметила она.

«Мы связываем увеличение спроса с появлением траншевой ипотеки. Она позволяет платить по кредиту 1 руб. в месяц с момента заключения договора долевого строительства и практически до момента ввода дома в эксплуатацию. Если по окончании периода выплат “однорублевых” платежей не планируется досрочное погашение, то ставка по кредиту будет зафиксирована на уровне 6,7% годовых на весь оставшийся период. Это предложение появилось на рынке в ноябре, и сейчас является одним из самых востребованных. Люди понимали, что программу льготного кредитования могли отменить и спешили воспользоваться выгодными ставками, которые сохранятся для них на весь период выплат по ипотеке»,— пояснил господин Минаев.

В пресс-службе «Брусники» подтвердили, что в Екатеринбурге и Тюмени в декабре наблюдается рост звонков и заявок на покупку квартир на 15–30% по сравнению с октябрем. «Такая динамика, на наш взгляд, обусловлена рядом фактором: новости о возможной отмене льготной ипотеки, наличие в нашем портфеле проектов в высокой стадии готовности, запуск программ по траншейному и субсидированному кредитованию. В условиях неопределенности люди хотят решить вопрос с жильем в как можно более короткие сроки»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в девелоперской компании.

Еще до заявления президента РФ Владимира Путина (объявил вечером 15 декабря) о продлении льготной ипотеки под 8% (ранее была под 7%) до июля 2024 года, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что субсидированные программы не исчезнут с рынка. «Я хочу поблагодарить федеральный минфин за форсированные продажи ноября-декабря, эта провокация “мы закроем льготную ипотеку” привела к тому, что отделы продаж работают без выходных по 16 часов в сутки. С большой долей вероятности у нас будет рекордное количество сделок на рынке»,— заявил господин Трапезников.

По данным «Авито Недвижимости», по итогам ноября объем предложения в новостройках Екатеринбурга в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 53,2%. На данный момент наибольшую долю экспозиции составляют однокомнатные лоты (36,8%), затем идут двухкомнатные квартиры (30,3%).

По данным УПН, объем нереализованных квартир в Екатеринбурге достиг исторического максимума — 41,6 тыс. При этом активность покупателей на первичном рынке жилья Екатеринбурга восстанавливается.

Средняя цена квартиры в новостройках Екатеринбурга в ноябре составила 5,2 млн руб. За год этот показатель вырос на 12,9%. Средняя цена 1 кв.м равна 119 тыс. руб., в годовом выражении она увеличилась на 15,5%, а за месяц уменьшилась на 2,5%. По данным «Циан.Аналитики» в декабре стоимость 1 кв.м составила 118,2 тыс. руб. против 108 тыс. в декабре прошлого года (рост на 9%). Господин Трапезников полагает, что жилье в мегаполисах продолжит расти в цене, так как продолжит быть «фундаментальным активом» любой семьи.

Мария Игнатова