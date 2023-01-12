В Екатеринбурге обновился исторический максимум непроданных квартир на рынке новостроек

В Екатеринбурге обновился исторический максимум непроданных квартир на первичном рынке Екатеринбурга. По данным Telegram-канала Reburg EKB, который ведет руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, к началу 2023 года число непроданных объектов превысило отметку в 41,7 тыс. квартир. «Это очередной исторический максимум. В январе текущего года девелоперы продолжили выводить на стройку новые проекты, обостряя и без того конкурентный рынок», — говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в декабре 2022 года в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве — это почти в 1,5 раза больше предыдущего месяца. При этом число подписанных договоров (которые уже прошли регистрацию) – более 2 тыс. «Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в декабре 2022 на уровне 2,7 тыс. Это близко к показателям декабря предыдущего года. Отличное завершение крайне нервного и непоследовательного года», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что особенность последних лет стали короткие циклы подъема и падения продаж. Поэтому девелоперам, которые «привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу». По оценкам экспертов, общий результат продаж по ДДУ в 2022 году будет на 18% хуже 2021 года.

Итоги года на рынке недвижимости — в материале «Крайне контрастный год завершается, но не перестает удивлять».

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