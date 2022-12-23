Курс на укриптение

Процесс запуска в России цифровой национальной валюты может начаться уже в последние дни уходящего года. ЦБ РФ вместе с полутора десятками банков активно тестируют новую технологию, проведение реальных операций вероятно во втором квартале 2023 года. Новая форма валюты не только позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, но и даст банкам возможность создавать новые финансовые продукты. Однако участники рынка до сих пор не знают, во сколько им обойдется внедрение цифровой валюты и каких ресурсов от них потребует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ускоренное пилотирование

До конца года в Госдуму может быть внесен законопроект о цифровом рубле, сообщил глава финансового комитета Анатолий Аксаков. Создание прототипа платформы цифровой валюты Центрального банка (ЦВЦБ) было завершено еще в декабре 2021 года, в пилотном проекте участвуют 12 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа-банк, Росбанк, банк «Дом.РФ», «Синара» и другие, затем к ним подключились еще три кредитные организации.

В течение 2022 года ЦБ вместе с банками из пилотной группы проводил тестирования ряда операций с цифровыми рублями (первые прошли в начале года; см. “Ъ” от 15 февраля), среди них — открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, в том числе с использованием мобильных банковских приложений, оплата товаров и услуг.

Осенью Банк России опубликовал новый план счетов, в котором уже присутствует счет для учета цифровых рублей. По нему отражается поступление средств в цифровой кошелек и списание их (см. “Ъ” от 27 сентября).

Цифровой рубль, согласно описанию в консультативном докладе ЦБ (см. “Ъ” от 14 октября 2020 года), это третий вариант российской валюты, сочетающий свойства безналичной (онлайн-расчеты) и наличной (расчеты офлайн). Сейчас рассматривается один вариант внедрения цифрового рубля, при котором на платформе ЦБ клиенту открывается кошелек, а кредитная организация выступает в роли посредника.

Как пояснили в Банке России, хотя разработка концепции цифрового рубля начиналась «в геополитических условиях, отличных от нынешних», менять цели не потребовалось. «Цифровой рубль позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств и других процессов»,— добавили в ЦБ. Кроме того, по мнению регулятора, сходные механизмы контроля расходования могут быть полезны для физических лиц. В то же время на фоне военных действий на Украине были сокращены сроки проекта и «повышен приоритет сотрудничества с дружественными странами».

В ЦБ заверили, что уход крупных поставщиков программного обеспечения не оказал влияния на работу по созданию и тестированию платформы цифрового рубля, так как решение разрабатывается «внутренней командой Банка России на базе свободно распространяемого программного обеспечения или с использованием компонентов российских производителей».

Сейчас идет работа над банковскими системами и оптимальным клиентским путем при совершении операций с цифровыми рублями, говорят в ЦБ. В апреле 2023 года начнется «пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков», планирует регулятор. В конечном итоге, по словам представителей ЦБ, все банки будут предоставлять возможность своим клиентам — гражданам и компаниям — работать с цифровым рублем.

Банкиры также отмечают плановое или даже ускоренное проведение работ «без серьезных задержек и сбоев». При этом, по словам большинства опрошенных “Ъ” участников рынка, в ходе тестирования ЦБ не отказывался от каких-либо задуманных ранее сервисов. Более того, как отмечают банкиры, в процессе тестирования количество сценариев даже выросло относительно первоначального плана.

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации корпорации «Дом.РФ» Николай Козак уточнил, что для реализации цифрового рубля не требуется разрабатывать отдельное приложение: «Клиенты смогут проводить операции с ним прямо в мобильном приложении банка».

По словам директора по инновациям банка «Синара» Виталия Копысова, цифровой рубль «даст возможность создания новых методов оплаты товаров и услуг, трансграничных операций». Директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова добавляет, что «цифровой рубль будет иметь программируемый токен, это значит, что можно придумывать и привязывать новые форматы его использования — например, огромное количество сервисов для клиента, связанных с целевым кредитованием, а также в сегментах среднего и крупного бизнеса».

Директор центра цифровых финансовых активов ПСБ Максим Хрусталев считает, что «в перспективе продолжат развиваться новые сервисы, в том числе государственные, связанные с использованием смарт-контрактов при расчетах в цифровых рублях, например, при регистрации сделок с недвижимостью».

Классовые риски

Однако о потенциальной финансовой выгоде работы с цифровым рублем банкиры пока говорят осторожно. По словам Виталия Копысова, экономическая модель и тарифы «не являются предметом проекта пилотирования новой платформы».

Николай Козак даже уверен, что в нынешних условиях инструмент цифрового рубля — «не проект получения прибыли». «Все участники финансового рынка понимают и принимают риски, связанные с оттоком ликвидности из банковского сектора»,— подчеркивает топ-менеджер. Он добавляет, что, поскольку внедрение цифрового рубля будет поэтапным, финансовые посредники успеют «адаптировать и скорректировать структуру своих балансов».

В ЦБ не смогли назвать сумму, которую банкам придется потратить на подключение к обслуживанию кошельков с цифровым рублем. «На текущий момент проводится оценка стоимости платформы и поэтапного наращивания мощностей с учетом прогнозных показателей назначения в части количества транзакций»,— пояснили там.

Банкиры тоже пока не готовы оценить затраты на внедрение ЦВЦБ. «Мы наблюдаем появление нового рынка с инновационным продуктом, который подвергается постоянным изменениям и улучшениям, что, безусловно, влияет на процесс разработки и тестирования»,— говорит Ольга Махова. По словам Николая Козака, сейчас идет работа по формированию спецификации требуемого оборудования и программного обеспечения, позволяющего обеспечить необходимый уровень информационной безопасности для промышленной эксплуатации проекта.

Однако в неофициальных разговорах банкиры отмечают ряд проблем, которые могут существенно замедлить процесс внедрения цифрового рубля и сделать его заметно более дорогим.

Наиболее серьезная проблема, по словам источника “Ъ” на рынке, заключается в том, что пока не определены требования к уровню защиты информации. Сегодня банки строят ее на уровне как программного обеспечения (ПО), так и оборудования, исходя из требований к классу КС2 средств криптографической защиты.

Но если класс будет повышен до КС3 (дополненным специализированным ПО для создания и контроля замкнутой программной среды) или КВ (применяется, когда злоумышленники могут располагать исходными текстами прикладного ПО) и КА (в случае существования опасности доступа преступников к аппаратным компонентам), затраты банков «возрастут очень существенно и в целом по системе превратятся в дополнительные миллиарды рублей», полагает один из собеседников “Ъ”.

Во многом именно эта проблема не позволяет пока предоставить всем участникам рынка четкие алгоритмы по подключению даже к уже протестированному сервису.

Неопределенность с классом защиты влечет за собой другую проблему — банки не знают, какой бюджет они должны заложить на внедрение цифрового рубля на 2023 год. Причем, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, ответа нет даже у банков, непосредственно участвующих в тестировании ЦВЦБ, остальные же «находятся в еще большем неведении».

В перспективе, добавляют банкиры, проблемы для развития цифрового рубля может создать тот факт, что он базируется на технологии блокчейн. В сегодняшних условиях, когда операции единичны, это не создает трудностей. Но когда счет цифровых рублей пойдет на триллионы, а количество операций с ними — на миллиарды и все цепочки будет необходимо хранить, может возникнуть потребность в существенном наращивании как парка серверов, так и их мощности.

Таким образом, преимущество цифрового рубля в виде прослеживаемости всех операций с ним может превратиться в главный недостаток.

Максим Буйлов