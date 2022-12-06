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Площадку Липецкого тракторного завода могут сделать частью ОЭЗ

Частью особой экономической зоны может стать территория Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сегодня местным СМИ сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На неделе мы ожидаем приезда технических специалистов, которые осмотрят имеющиеся помещения и, возможно, признают их пригодными»,— уточнил господин Артамонов (цитата по «Вестям Липецк»). В правительстве региона сообщили, что возрождением завода займется белорусский холдинг ОАО «Амкодор» в сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг»: «Для их поддержки введут налоговые преференции».

В июне господин Артамонов назвал «мечтой» возрождение производства на (ЛТЗ). «Мы работаем в этом направлении. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Но, во-первых, территория за многие годы простоя пришла в полный упадок. Местами это руины. Во-вторых, текущая экономическая ситуация с одной стороны помогает (стране нужна своя техника), с другой осложняет (технологии) создание современного машиностроительного производства»,— написал в своем Telegram-канале губернатор.

В октябре стало известно, что глава совета директоров казанского завода «Теплоконтроль», генерал-майор в отставке Тимур Гареев за 287 млн руб. купил имущество ЛТЗ, прекратившего выпускать гусеничные и колесные машины в 2009 году. Непосредственным покупателем тогда выступило подконтрольное господину Гарееву липецкое ООО «Т-Капитал». Общество стало единственным участником торгов, которые проходили в рамках конкурсного производства прежнего владельца «Липецкого трактора» — обанкротившегося АО «Липецкое торгово-промышленное объединение». После сделки в «Т-Капитале» сообщили «Ъ», что уже владеют несколькими объектами недвижимости, включая производственные площади, на территории ЛТЗ. В компании поясняли, что хотят «развивать площадку», о чем ведутся переговоры «с потенциальными партнерами».

Андрей Цветков

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