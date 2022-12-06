Площадку Липецкого тракторного завода могут сделать частью ОЭЗ

Частью особой экономической зоны может стать территория Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сегодня местным СМИ сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На неделе мы ожидаем приезда технических специалистов, которые осмотрят имеющиеся помещения и, возможно, признают их пригодными»,— уточнил господин Артамонов (цитата по «Вестям Липецк»). В правительстве региона сообщили, что возрождением завода займется белорусский холдинг ОАО «Амкодор» в сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг»: «Для их поддержки введут налоговые преференции».

В июне господин Артамонов назвал «мечтой» возрождение производства на (ЛТЗ). «Мы работаем в этом направлении. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Но, во-первых, территория за многие годы простоя пришла в полный упадок. Местами это руины. Во-вторых, текущая экономическая ситуация с одной стороны помогает (стране нужна своя техника), с другой осложняет (технологии) создание современного машиностроительного производства»,— написал в своем Telegram-канале губернатор.

В октябре стало известно, что глава совета директоров казанского завода «Теплоконтроль», генерал-майор в отставке Тимур Гареев за 287 млн руб. купил имущество ЛТЗ, прекратившего выпускать гусеничные и колесные машины в 2009 году. Непосредственным покупателем тогда выступило подконтрольное господину Гарееву липецкое ООО «Т-Капитал». Общество стало единственным участником торгов, которые проходили в рамках конкурсного производства прежнего владельца «Липецкого трактора» — обанкротившегося АО «Липецкое торгово-промышленное объединение». После сделки в «Т-Капитале» сообщили «Ъ», что уже владеют несколькими объектами недвижимости, включая производственные площади, на территории ЛТЗ. В компании поясняли, что хотят «развивать площадку», о чем ведутся переговоры «с потенциальными партнерами».

Андрей Цветков