Прокурор попросил добавить 3,5 года колонии для экс-схимонаха Сергия по делу о разжигании ненависти

Прокурор потребовал приговорить отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов) к семи годам колонии. Ранее он уже был приговорен к трем с половиной годам заключения. Религиозный деятель и его пресс-секретарь Всеволод Могучев проходят фигурантами по делу о разжигании ненависти: по данным следствия, обвиняемые записывали возбуждающие неприязнь к иудеям, католикам и мусульманам ролики.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений с учетом приговора Измайловского суда семь лет колонии, для Всеволода Могучева — пять лет»,— сказал «РИА Новости» адвокат Павел Бабиков. Суд заслушает последние слова фигурантов 25 января, процесс проходит в закрытом режиме.
7 декабря 2022 года Бабушкинский суд Москвы перевел процесс по делу Николая Романова в закрытый режим из-за опасения прокурора за свою жизнь.
По версии следствия, в 2019 году экс-схимонах создал и возглавил организованную группу, деятельность которой была направлена на возбуждение в гражданах ненависти к ряду религиозных конфессий. В начале 2021 года Николай Романов был приговорен к трем с половиной годам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. Адвокаты Николая Романова считают, что следствие не учитывает «религиозной специфики» уголовного дела.
Подробнее о деле отца Сергия — в материале «Ъ-Урал» «ОПГ для двоих».