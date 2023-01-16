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Коммерсантъ FM
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Прокурор попросил добавить 3,5 года колонии для экс-схимонаха Сергия по делу о разжигании ненависти

Прокурор потребовал приговорить отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов) к семи годам колонии. Ранее он уже был приговорен к трем с половиной годам заключения. Религиозный деятель и его пресс-секретарь Всеволод Могучев проходят фигурантами по делу о разжигании ненависти: по данным следствия, обвиняемые записывали возбуждающие неприязнь к иудеям, католикам и мусульманам ролики.

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений с учетом приговора Измайловского суда семь лет колонии, для Всеволода Могучева — пять лет»,— сказал «РИА Новости» адвокат Павел Бабиков. Суд заслушает последние слова фигурантов 25 января, процесс проходит в закрытом режиме.

7 декабря 2022 года Бабушкинский суд Москвы перевел процесс по делу Николая Романова в закрытый режим из-за опасения прокурора за свою жизнь.

По версии следствия, в 2019 году экс-схимонах создал и возглавил организованную группу, деятельность которой была направлена на возбуждение в гражданах ненависти к ряду религиозных конфессий. В начале 2021 года Николай Романов был приговорен к трем с половиной годам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. Адвокаты Николая Романова считают, что следствие не учитывает «религиозной специфики» уголовного дела.

Подробнее о деле отца Сергия — в материале «Ъ-Урал» «ОПГ для двоих».

Андрей Сапожников

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