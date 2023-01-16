Даниил Медведев придал себе начальное ускорение

В заключительном матче первого дня Открытого чемпионата Австралии, начавшегося в Мельбурне, его финалист двух последних лет, восьмая ракетка мира Даниил Медведев одержал свою самую уверенную стартовую победу на турнирах Большого шлема, переиграв в трех сетах американца Маркоса Гирона. Следующим соперником 26-летнего российского теннисиста, ни разу не отдавшего свою подачу, будет австралиец Джон Миллман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев (на фото) в матче против Маркоса Гирона был хорош и на задней линии, и у сетки, где выиграл 10 из 14 очков

Фото: Carl Recine, Reuters Даниил Медведев (на фото) в матче против Маркоса Гирона был хорош и на задней линии, и у сетки, где выиграл 10 из 14 очков

Фото: Carl Recine, Reuters

Плотно сбитый, весьма быстрый, уже довольно опытный, но по большому счету ничем не выделяющийся из общей массы середняков первой сотни мирового рейтинга американец Маркос Гирон еще до начала игры выглядел для Даниила Медведева идеальным оппонентом в первом круге. Именно с такими соперниками претендентам на победу в чемпионатах Большого шлема, как правило, сподручнее всего начинать свой турнирный путь. Обладая хорошим чувством ритма и плотными ударами с задней линии, они заставляют фаворитов как следует попотеть, нащупывая те тонкие игровые ощущения, которые придется использовать в более трудных матчах. Однако ждать от того же Гирона какого-то выдающегося подвига во встрече с Медведевым было трудно. Дело в том, что на своих 14 мейджорах он выиграл всего 7 матчей, 8 раз потерпев поражения на самом старте.

Медведев, конечно, понимал, что, поскольку впереди куда более сложные испытания, терять слишком много энергии не стоит. Но едва ли он рассчитывал решить задачу выхода во второй круг так легко.

Имея очень серьезное (20 км/ч) преимущество в средней скорости первой подачи, россиянин в подавляющем большинстве розыгрышей владел инициативой и выиграл ударами навылет в 4 раза больше очков, чем соперник,— 29 против 7 очков.

Неудивительно, что Гирону, пытавшемуся взять Медведева старательностью на задней линии, но не сумевшему, кроме этого, предложить ему что-то еще, лишь временами удавалось продемонстрировать видимость борьбы. В первом сете россиянин не отдал ни одного гейма, во втором — один, а в третьем — два. Ни на одном из 22 своих предыдущих турниров Большого шлема, в том числе 6 австралийских, стартовать так легко Медведеву не удавалось.

Его ближайшие перспективы тоже выглядят достаточно привлекательно. Во всяком случае, в среду во втором круге у Медведева будет хорошая возможность продолжить в том же духе. Австралиец Джон Миллман, с которым теперь играть россиянину,— теннисист достаточно известный. В 2018 году он даже дошел до четвертьфинала US Open, одолев в четвертом круге Роджера Федерера. Однако в прошлом сезоне Миллман ничем себя не проявил, откатившись довольно далеко за границу первой сотни, а для победы над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером, одержанной в пяти партиях за четыре с лишним часа, ему пришлось потратить массу сил.

Соперничать с австралийцами на Australian Open всегда непросто, но Медведеву к этому не привыкать: он уже трижды имел подобный положительный опыт.

Во всяком случае, после победы, одержанной год назад также в 1/32 финала над куда более опасным противником Ником Кириосом, бояться Миллмана, ему, разумеется, не стоит.

Кириос, кстати, в понедельник преподнес сюрприз, только не на корте, а в социальных сетях, объявив, что снимается с турнира. И даже выложил фотографию кисты, удаленной у него в тот же день из левого колена по ходу артроскопической операции. Для Australian Open отсутствие столь харизматичной фигуры, безусловно, будет большой потерей. Зато повышаются шансы на выход во второй круг россиянина Романа Сафиуллина, который должен был встретиться с финалистом прошлогоднего Wimbledon во вторник. Его соперником теперь будет lucky loser — родившийся в Киеве американец Денис Кудла.

Тем временем довольно тревожная информация приходит из лагеря девятикратного чемпиона Australian Open Новака Джоковича. Судя по всему, он пока так и не может залечить последствия травмы левого бедра, полученной не так давно на турнире в Аделаиде. Приехав в Мельбурн, Джокович на прошлой неделе до минимума сократил свое участие в заранее запланированных показательных встречах, а в понедельник едва не пропустил вторую подряд тренировку. В конце концов он, правда, вышел на корт с забинтованной ногой, но, по свидетельству очевидцев, был чрезвычайно аккуратен. Игра Джоковича с 75-й ракеткой мира испанцем Роберто Карбальесом Баэной запланирована во вторник на главной арене турнира в прайм-тайме последним запуском.

Евгений Федяков

Первый круг Australian Open Мужчины. Янник Синнер (Италия, 15)—Кайл Эдмунд (Великобритания) 6:4, 6:0, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 10)—Педро Мартинес (Испания) 7:6 (7:1), 6:2, 6:2. Денис Шаповалов (Канада, 20)—Душан Лайович (Сербия) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1. Таллон Грикспор (Нидерланды)—Павел Котов (Россия) 6:3, 7:6 (3), 6:3. Карен Хачанов (Россия, 18)—Бернабе Сапата Миральес (Испания) 7:6 (7:3), 6:2, 6:0. Фрэнсис Тиафо (США, 16)—Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:3, 6:7 (5), 7:6 (8:6). Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Джек Дрейпер (Великобритания) 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Кэмерон Норри (Великобритания, 11)—Люка ван Аш (Франция) 7:6 (7:3), 6:0, 6:3. Стефанос Циципас (Греция, 3)—Кентен Алис (Франция) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)—Вашек Поспишил (Канада) 1:6, 7:6 (4:7), 7:6 (3), 6:3. Даниил Медведев (Россия, 7)—Маркос Гирон (США) 6:0, 6:1, 6:2. Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Юле Нимайер (Германия) 6:4, 7:5. Елена Рыбакина (Казахстан, 22)—Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:5, 6:3. Даниэль Коллинз (Великобритания, 13)—Анна Калинская (Россия) 7:5, 5:7, 6:4. Катерина Козлова (Украина)—Камилла Рахимова (Россия) 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. Елена Остапенко (Латвия, 17)—Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:2. Кори Гауфф (США, 7)—Катерина Синякова (Чехия) 6:1, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Жаклин Кристиан (Румыния) 6:0, 6:1. Оливия Гадецки (Австралия)—Полина Кудерметова (Россия) 7:5, 6:1. Барбора Крейчикова (Чехия, 20)—Сара Бейлек (Чехия) 6:3, 6:1. Петра Квитова (Чехия, 20)—Алисон ван Эйтванк (Бельгия) 7:6 (7:3), 6:2. Мэдисон Кис (США, 10)—Анна Блинкова (Россия) 6:4, 3:6, 6:2. Виктория Азаренко (Белоруссия, 24)—София Кенин (США) 6:4, 7:6 (7:3). Мария Саккари (Греция, 6)—Юань Юэ (Китай) 6:1, 6:4.