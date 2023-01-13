Гонка без лидера

В Мельбурне прошла жеребьевка Australian Open, начинающегося в ближайший понедельник. В отсутствие лидера мировой классификации испанца Карлоса Алькараса, который не сумеет выступить там из-за травмы ноги, главным фаворитом первого в сезоне турнира Большого шлема считается его девятикратный победитель серб Новак Джокович, который, несмотря на небольшое недомогание, имеет реальные шансы завоевать свой 22-й титул на турнирах Большого шлема, догнав по этому показателю Рафаэля Надаля, и вернуться на первое место в рейтинге. В списке претендентов на победу и Даниил Медведев, дважды подряд доходивший в Мельбурне до финала. Правда, на звание первой ракетки мира россиянин сейчас не претендует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграть Australian Open в десятый раз Новаку Джоковичу могут помешать не только соперники, но и травма левой ноги, полученная на прошлой неделе на турнире в Аделаиде

Фото: Kelly Barnes / AP Выиграть Australian Open в десятый раз Новаку Джоковичу могут помешать не только соперники, но и травма левой ноги, полученная на прошлой неделе на турнире в Аделаиде

Фото: Kelly Barnes / AP

Одна из особенностей нынешнего Открытого чемпионата Австралии стала известна задолго до начала жеребьевки. Заключается она в том, что второй раз подряд на этом турнире не сможет выступить лидер мирового рейтинга. Год назад Новак Джокович, прилетев в Мельбурн непривитым от коронавируса, был депортирован оттуда по решению суда. Теперь же вне игры оказался Карлос Алькарас, получивший на прошлой неделе у себя дома в Испании травму на тренировке с 15-летним спарринг-партнером — американцем Дарвином Бланшем. Догнав укороченный мяч, лучший теннисист мира нанес удар практически из шпагата и поплатился за свою излишнюю старательность растяжением одной из мышц задней поверхности правого бедра. В итоге без участия Алькараса, который в ноябре из-за проблем с брюшным прессом не смог выступить в Турине на Nitto ATP Finals, пройдет уже второй подряд важный турнир.

Правда, сместить испанца с первого места в рейтинге не так-то просто. Сейчас у Алькараса 6820 очков, и после Australian Open, на котором он в прошлом году выбыл уже в 1/8 финала, эта сумма уменьшится совсем чуть-чуть, до 6730 баллов. Ближайший преследователь Алькараса, его соотечественник Рафаэль Надаль, имеет 5720 очков, но он год назад в Мельбурне победил и рассчитывать на прибавку сейчас не может. Теоретически обойти Алькараса способны трое — норвежец Каспер Рууд (5720 очков), прошлогодний полуфиналист грек Стефанос Циципас (5715) и Новак Джокович (5070). Чтобы выполнить эту задачу, Рууд может ограничиться выходом в финал, а греку и сербу требуется только победа. При этом Циципас находится в верхней половине сетки и гипотетически выходит в полуфинале на Надаля, а Рууд и Джокович — в нижней.

Загадывать так далеко, впрочем, не имеет никакого смысла. Ведь для того же Надаля жеребьевка сложилась крайне неудачно. Его первым соперником оказался молодой британец Джек Дрейпер, который в четверг в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграл Карена Хачанова. Он занимает в рейтинге 40-е место и, таким образом, был одним из сильнейших игроков, не попавших в число «сеяных». Первую половину прошлого года Дрейпер еще не участвовал в крупных турнирах и готовится к дебюту на Australian Open. Но учитывая, что на недавнем командном турнире United Cup Надаль потерпел два поражения, его старт в Мельбурне представляется очень непростым.

То же самое можно сказать и про первую ракетку России Андрея Рублева, который в минувший понедельник обошел в мировой классификации Даниила Медведева. Шестикратному четвертьфиналисту турниров Большого шлема достался чемпион US Open 2020 года австриец Доминик Тим, который оправился от серьезной травмы запястья, был весьма заметен в конце прошлого сезона и поэтому получил от организаторов wild card. Рублеву предстоит очень серьезная проверка на соответствие статусу игрока первой десятки. Тем временем в этом году он не выиграл ни одного матча, потерпев два поражения на разминочных турнирах в Аделаиде. Хотя Тим тоже ничем себя не проявил, проиграв там одну встречу в квалификации.

Рублев, правда, по мнению букмекеров, пока не входит даже в десятку главных претендентов на победу в Australian Open. Возглавляет же этот список, несмотря на недомогание в левой ноге, Новак Джокович, а следом стоит Даниил Медведев, который в Австралии играть любит и последние два года доходил там до финалов. Медведеву и сейчас крайне важно выступить в Мельбурне как можно лучше, ведь в случае раннего поражения он рискует оказаться за пределами первой десятки. Для игрока, который еще сравнительно недавно был первой ракеткой мира, такой вариант развития событий будет весьма болезненным, хотя у россиянина есть все шансы его не допустить. Получив достаточно низкий седьмой номер «посева», он попал в верхнюю часть сетки и в четвертьфинале теоретически выходит на Надаля. Но сначала встретится с американцем Маркосом Хироном, которого уже обыгрывал один раз, причем без особых сложностей.

На женском Australian Open предстартовое соотношение сил выглядит примерно таким же, каким оно было на прошлогодних турнирах Большого шлема, начиная с Roland Garros. Есть один явный фаворит — первая ракетка мира полька Ига Швёнтек, и есть группа теннисисток, которые могут реально создать ей большие проблемы. Ввиду большого количества сюрпризов, которыми отличается в последнее время женский теннис, назвать главную конкурентку Швёнтек в борьбе за титул пока сложно. Хотя сейчас, пожалуй, таковой можно считать белоруску Арину Соболенко, которая в эффектном стиле на прошлой неделе взяла титул в Аделаиде. Есть надежда увидеть на решающих стадиях турнира и Дарью Касаткину с Вероникой Кудерметовой — двух российских теннисисток из первой десятки. Во всяком случае, обе они на этой неделе демонстрируют уверенный теннис в Аделаиде, где вышли в полуфинал. Касаткина в двух сетах в четверг обыграла известную чешку Петру Квитову, а Вероника Кудерметова в трех партиях сломила сопротивление американки Даниэль Коллинз, сумев спасти пять матчболов. В общей же сложности в основной сетке Australian Open выступят 14 россиянок. Это стало возможным после того, как трое из них — Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, прошли квалификацию.

Евгений Федяков