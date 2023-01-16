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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье отменили весеннюю охоту

Решение было принято на заседании совета по охоте и охотничьему хозяйству. Как сообщили в минприроды Ставропольского края, установление запрета весенней охоты на территории края было принято «в целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц».

Запрет связывают с массовой гибелью животных, в том числе внесенных в Красную книгу серых журавлей, в последние месяцы 2022 года. Гибель животных была зафиксирована в 13 районах края. По предварительной информации, погибло около 2 тыс. серых журавлей и других животных, в том числе лис, зайцев, волков и нескольких видов хищных птиц. По факту гибели животных следственными органами в Петровском и Александровском районах были возбуждены уголовные дела в связи с нарушением правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшим по неосторожности тяжкие последствия. Оба дела в настоящий момент переданы для расследования в краевое управление Следственного комитета России.

Еще одной причиной для запрета охоты могло стать наличие в останках погибших животных возбудителя туляремии. Об этом сообщил «Ъ» эколог-активист Андрей Фокин со ссылкой на ответ ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры. В этом ответе (есть в распоряжении «Ъ») сообщается, что в результате анализа останков погибших животных в их тканях был обнаружен возбудитель этой опасной болезни.

В этом же документе говорится, что в настоящее время «регистрируется повышенный уровень заболевания туляремией у жителей энзоотичных территорий Ставропольского края, а также у лиц, выезжающих в эти территории на охоту. Заболевание передается при снятии шкурки и разделывании тушки зараженного животного». В этом же документе говорится, что при взятии проб были выявлены и следы фосфида цинка, который и стал, по предварительной информации, причиной массовой гибели представителей животного мира.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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