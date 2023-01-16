Россия в 2022 году собрала 153,83 млн тонн зерна

По итогам 2022 года урожай зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн т, увеличившись на 26,6% по сравнению с 2021 годом (121,4 млн т). В частности, было собрано 104,4 млн т пшеницы — рост на 37,1% по сравнению с 76,1 млн т годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Сбор озимой пшеницы составил 73,99 млн т, яровой — 30,44 млн т. Урожай ржи увеличился с 1,7 млн т до 2,2 млн т, озимого ячменя — с 2,9 млн т до 3,2 млн т, ярового — с 15,1 до 20,3 млн т. Сбор кукурузы снизился с 15,2 млн т, до 11,8 млн т.

Овса было собрано 4,56 млн т, риса — 797,5 тыс. т, гречихи — 1,2 млн т, проса — 3,1 млн т. Сбор подсолнечника снизился до 14,5 млн т, сои — вырос до 5,8 млн т, озимого рапса — до1,6 млн т, ярового — 2,9 млн т. Сахарной свеклы собрали 41,7 млн т, картофеля — 18,7 млн т, овощей —13,02 млн т.

В мае 2022 года президент Владимир Путин говорил, что в 2022 году сбор зерна в России может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. В декабре «Совэкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 2023–2024 годы до 86 млн т. Тем временем предприниматели попросили правительство помочь с вывозом зерна и масличных из Крыма.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Закромный уголок».

Лаура Кеффер