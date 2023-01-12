Закромный уголок

РСПП попросил премьера Михаила Мишустина помочь с вывозом зерна и масличных из Крыма. Взрыв на Крымском мосту осложнил автомобильные отгрузки, а закупочные цены и спрос в портовых терминалах на полуострове снизились, указывают в объединении. Чиновники уже организовывают дополнительные железнодорожные маршруты, чтобы сократить сроки и стоимость доставки. Но эксперты отмечают, что возможностей для перевозки рекордного урожая все равно не хватает по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом вице-президента РСПП Павла Лебедева премьеру Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие в выделении вагонов для вывоза на экспорт зерна и масличных из Крыма в порт Новороссийска, а также для переработки на маслозаводах в других регионах. В конце декабря 2022 года обращение из аппарата правительства было отправлено главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, а также в Минтранс и ОАО РЖД.

Как сказано в письме, после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года доставка сельхозпродукции на материковую часть осложнилась. Керченская переправа в первую очередь используется для жизненно необходимых и скоропортящихся грузов, а сухопутный коридор через новые регионы — для военных нужд, говорится в обращении. В результате, пишет Павел Лебедев, крымские хозяйства не могут реализовать урожай, что грозит нехваткой оборотных средств и, как следствие, срывом посевной кампании 2023 года.

В Крыму, отмечается в обращении, нет мощностей для переработки масличных. А закупочные цены на пшеницу в местных портах «необоснованно упали» до 11 тыс. руб. за тонну против около 14 тыс. руб. за тонну в Новороссийске, говорится в письме. В аппарате Павла Лебедева “Ъ” не ответили. В ОАО РЖД вопросы “Ъ” переадресовали в Минтранс, где 11 декабря комментарий предоставить не смогли.

Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в 2022 году сбор зерновых в Крыму вырос более чем на 33%, до 2 млн тонн, урожай масличных увеличился на 37%, до 200 тыс. тонн год к году. Для сравнения: по данным Росстата, во всей России в 2022 году собрано рекордных 150,98 млн тонн зерна и 25,65 млн тонн масличных.

По словам источника “Ъ” на рынке, до 2022 года крымское зерно, которое не потребляли местные животноводы и мукомолы, отгружалось через местные терминалы для прямого экспорта либо для рейдовой перевалки в порту Кавказ.

Но с начала военных действий на Украине к терминалам Крыма приковано повышенное внимание, и любое замеченное там судно подозревают в вывозе зерна сомнительного происхождения, указывает собеседник “Ъ”. По данным Reuters, пшеница из Крыма в 2022 году, в частности, активно поставлялась в Сирию. Три находящиеся под санкциями США судна вывезли из Севастополя в страну более 500 тыс. тонн, сообщало агентство. По словам источника “Ъ”, за первую половину сезона через крымские терминалы отгружено до 800 тыс. тонн зерна — это рекордный объем. Низкие цены связаны с рисками, неготовностью работать в местных портах глобальных трейдеров, ограниченным количеством потенциальных покупателей зерна внутри Крыма, указывает он.

Два крымских сельхозпроизводителя заявили “Ъ”, что основная проблема — низкие цены на продукцию, которые делают продажи нерентабельными. Один из них говорит, что отгрузки идут через порт Севастополя, но в очень небольшом объеме. Как отмечают другие собеседники “Ъ”, избыток предложения зерна есть и в центре России и на юге, и найти спрос для крымского урожая сложно. В Объединенной зерновой компании, которая управляет Новороссийским комбинатом хлебопродуктов (НКХП), поясняют, что мощности по отгрузке зерна на НКХП максимально загружены до марта 2023 года. Там ведут строительство новой пристани и переоснащение пунктов приема для наращивания возможности годовой перевалки НКХП с 7,1 млн тонн до 11,6 млн тонн к 2025 году.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что нехватка вагонов для перевозки зерна сегодня фиксируется по всей стране — это ключевое инфраструктурное ограничение для зернового экспорта. По его словам, на конец 2022 года сроки ожидания зерновозов достигали двух—трех месяцев. По словам собеседника “Ъ” на рынке, ситуация улучшается: заявки на перевозки планируются на месяцы вперед и проблемы с сезонным всплеском сглаживаются.

Кроме того, продолжает господин Сизов, в случае Крыма есть вопросы к происхождению зерна. Крупные участники рынка стараются держаться подальше от зерна с полуострова, в том числе из-за опасений приобрести урожай, собранный на новых территориях, поясняет он. По словам собеседников “Ъ”, выходом может быть проведение в Крыму государством зерновых закупочных интервенций, но на полуострове может не хватить мощностей для хранения зерна.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что уже реализуется комплекс мероприятий для бесперебойного вывоза зерновых и масличных из Крыма. Так, организованы дополнительные железнодорожные маршруты, позволяющие сократить сроки доставки и уменьшить ее стоимость, сказали в министерстве.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина