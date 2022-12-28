«Совэкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 2023-2024 годы до 86 млн тонн

Компания «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысила прогноз урожая пшеницы на 2023-2024 годы на 0,4 млн т, до 86 млн т. «Совэкон» также повысил оценку урожая пшеницы в этом сезоне (2022-2023 годы) до 101,2 млн т со 100,9 млн т, приводит Reuters данные компании.

Состояние озимой пшеницы лучше среднего уровня в Центральном регионе и Поволжье, на юге — близко к среднему, следует из данных компании. Прогноз урожая пшеницы будущего года повышен в связи с хорошим состоянием посевов.

Ранее «Совэкон» повышал оценку урожая пшеницы в России в 2022-2023 сельскохозяйственному году на 0,9 млн т, до 87,4 млн т. В мае президент Владимир Путин говорил, что в 2022 году сбор зерна в России может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы.

В 2022 году сельхозпроизводство вырастет на 3,5%, сообщил 14 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме. Во многом это стало возможным за счет рекордного урожая зерна — собрано уже более 159 млн т в бункерном весе.

29 ноября господин Патрушев сообщал, что урожай зерна убран с 97% площади, собрано 155,5 млн т в бункерном весе.

При этом рекордный урожай зерновых в РФ и не очень активный экспорт привели к падению внутренних цен на зерно. По данным компании «ПроЗерно», экспорт пшеницы в августе 2022 года из РФ за пределы ЕАЭС упал на 40% к августу 2021 года, а в конце августа цены на внутреннем рынке упали до минимума с начала 2018 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Урожай в поисках покупателя».

Мария Федотова