Правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым призванные в рамках мобилизации предприниматели на время военной службы освобождаются от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность.

Согласно внесенным в постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц» изменениям, информацию о предприятиях, единственный учредитель и одновременно руководитель которых был призван по мобилизации, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.

Также в рамках поддержки военнослужащих, призванных по мобилизации, правительство постановило изменить для них расчет страхового стажа. Теперь он будет засчитываться в двойном размере. Действие поправок распространяется также на контрактников и добровольцев.

22 октября правительство предоставило мобилизованным отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. 21 ноября президент Владимир Путин подписал закон об освобождении выплат участникам военной операции на Украине от налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

Подробнее о мерах поддержки мобилизованных — в материале «Ъ» «Инструмент разобрали на подгруппы».

Милена Костерева