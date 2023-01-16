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Коммерсантъ FM
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Страховой стаж мобилизованных и военных на спецоперации будет засчитываться в двойном размере

На период военной службы призванные по мобилизации предприниматели освобождены от обязанности предоставлять обязательную статистическую отчетность. Советующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Также правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев на период участия в специальной военной операции. Он будет засчитываться в двойном размере.

Согласно документу, информацию о предпринимательствах, единственный учредитель и одновременно руководитель которых был призван по мобилизации, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба. Изменения внесены в постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц».

21 ноября президент Владимир Путин подписал закон об освобождении выплат участникам военной операции на Украине от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Налог не будет взиматься с материальной помощи, полученной с 1 января 2022 года. Довольствие мобилизованным и военнослужащим установлено на уровне не менее 195 тыс. руб. в зависимости от звания.

Подробнее о мерах поддержки мобилизованных — в материале «Ъ» «Инструмент разобрали на подгруппы».

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