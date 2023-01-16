Точку продаж британских игрушек Hamleys в Сочи переименуют в «Винни»

Фирменную точку продаж британских игрушек Hamleys в ТЦ «Моремолл» переименуют в «Винни». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

На 2019 год в России насчитывалось девять фирменных магазинов компании — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. К настоящему времени из них действуют семь, шесть из которых находятся в Москве. Франчайзи Hamleys — компания «Вандеркинд» — с начала 2023 года подвергла ребрендингу три торговые точки: в ТРК «Кунцево Плаза», торговых центрах «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис» в Москве.

По данным издания, изменения связаны с высокой конкуренцией на российском рынке игрушек. Ассортимент продукции, как считают эксперты, будет скорректирован по аналогии с мультибрендовой сетью «Мир кубиков», запущенной на месте сертифицированных магазинов Lego после ухода датской компании из России.

Анастасия Донскова

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