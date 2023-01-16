Несколько микрорайонов белгородского Старого Оскола остались без горячей воды

Жители микрорайона Углы, а также центральной и юго-западной частей Старого Оскола (второй по численности населения город Белгородской области) временно остались без горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил глава администрации городского округа Андрей Чесноков.

По его словам, авария связана с «нарушением водоотведения на напорном коллекторе в районе слободы Ямской». Специалисты водоканала «обещают справиться за сутки», уточнил глава.

В минувшую пятницу, напомним, крупная коммунальная авария произошла в Курске: без тепла и горячей воды там оставались несколько десятков домов. Работы по ликвидации аварии были завершены утром в субботу.

Олег Мухин

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