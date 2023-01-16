Следствие оценивает ущерб бюджету Владивостока от злоупотреблений вице-мэра Ляйфера в 20 млн руб.

Сегодня прокуратура Приморья раскрыла подробности уголовного дела арестованного накануне вице-мэра краевого центра Алексея Ляйфера. Чиновник обвиняется в злоупотреблениях с земельными участками муниципалитета.

По версии следствия, в декабре 2021 года вице-мэр Ляйфер «убедил, находящегося в его подчинении, работника администрации Владивостока» принять незаконное решение о предоставлении «группе граждан» в собственность земельный участок в городе площадью более 9 тыс. кв. м. При этом участок был продан «по цене составляющей 5% его кадастровой стоимости». В результате бюджет Владивостока получил ущерб на сумму свыше 20 млн руб.

Согласно другому эпизоду обвинения, Алексей Ляйфер в декабре 2018 года, когда он работал замдиректора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья, «получил взятку в крупном размере» от представителя компании «за оказание содействия в заключении договора аренды земельного участка» на территории Владивостока.

Напомним, 15 января Фрунзенский райсуд столицы Приморья заключил под стражу на два месяца вице-мэра Владивостока. Об этом ходатайствовал следователь по особо важным делам следственного управления СКР. Как говорится в сообщении суда, чиновник обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Господин Ляйфер курирует пять подразделений, среди которых управления муниципальной собственности, градостроительства и правовое. Он наиболее высокопоставленный чиновник из команды действующего градоначальника Константина Шестакова, попавший под уголовное преследование. Господин Шестаков возглавляет администрацию Владивостока с 2021 года.

Согласно сообщению следствия, обвинение вице-мэру Ляйферу предъявлено «в рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации Владивостока». Ранее фигурантами этого дела стали бывший директор департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья Наталья Соколова, занимавшая впоследствии пост первого вице-мэра города и бывший глава управления муниципальной собственности мэрии Владивостока Армен Карапетян. Экс-чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

Алексей Чернышев, Владивосток