Вице-мэр Владивостока арестован по обвинению в получении взятки

Сегодня, 15 января, Фрунзенский райсуд столицы Приморья заключил под стражу на два месяца вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера. Об этом ходатайствовал следователь по особо важным делам следственного управления СКР. Как говорится в сообщении суда, чиновник обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Представитель Фрунзенского райсуда отказался назвать «Ъ» размер инкриминируемой взятки и раскрыть подробности дела. В следственном управлении СКР по Приморью от комментариев отказались. Мэрия пока также не комментировала возбуждение уголовного дела в отношении замглавы.

Господин Ляйфер курирует пять подразделений, среди которых управления муниципальной собственности, градостроительства и правовое. Он наиболее высокопоставленный чиновник из команды действующего градоначальника Константина Шестакова, попавший под уголовное преследование. Господин Шестаков возглавляет администрацию Владивостока с 2021 года. 18 января Ленинский райсуд Владивостока должен огласить приговор по делу бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток на общую сумму около 38 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток