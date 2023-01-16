ТАСС: изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»

Раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены, сообщил источник ТАСС. По его словам, изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед для атомной подводной лодки «Белгород». Их поставят «в ближайшее время».

Президент Владимир Путин презентовал систему, которую позже назвали «Посейдон», в 2018 году. По его словам, беспилотные подводные аппараты способны двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок, современных торпед и надводных кораблей. Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», способную нести подобные торпеды, завод «Севмаш» передал военно-морскому флоту России в июле 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посей дым».

Леонид Уварчев