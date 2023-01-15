Российские военные продолжают прибывать в Белоруссию на учения

Подразделения Воздушно-космических сил РФ продолжают прибывать на аэродромы Белоруссии для участия в совместном летно-тактическом учении, сообщило Минобороны Белоруссии. На прошлой неделе в страну прибыла авиационная составляющая ВКС РФ.

Учения подразделений, входящих в авиационный компонент региональной группировки войск, будут проходить с 16 января до 1 февраля. Будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Ранее на этой неделе Минск сообщал о приведении в готовность артиллерийских подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках проведения мероприятий региональной группировки войск.

Россия и Белоруссия договорились о создании совместной группировки войск в октябре 2022 года. По данным Минска, в нее должны войти вся белорусская армия (около 70 тыс. человек) и около 9 тыс. российских военных.

О российско-белорусском военном сотрудничестве — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Леонид Уварчев