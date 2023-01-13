В Белоруссии приводят в готовность подразделения артиллерии

Минобороны Белоруссии сообщило, что приводит в готовность артиллерийские подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. К выполнению задач подразделения готовят в рамках проведения совместных мероприятий региональной группировки войск России и Белоруссии.

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны Белоруссии.

8 января оборонное ведомство республики анонсировало совместные летно-тактические учения авиационных подразделений России и Белоруссии. Они пройдут с 16 января по 1 февраля. Во время проведения летно-тактических учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики. Прежде президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что самолеты белорусских военно-воздушных сил переоборудованы для применения боеприпасов с ядерной частью.

О создании совместной российско-белорусской группировки войск стало известно 10 октября. Александр Лукашенко обосновал необходимость подобного формирования угрозами со стороны западных стран. Господин Лукашенко сообщал, что в группировку будет включена вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек. В Минобороны Белоруссии говорили, что численность российских военных в составе группировки — чуть меньше 9 тыс. человек.

Подробнее о переоборудовании самолетов Белоруссии — в публикации «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Лусине Баласян